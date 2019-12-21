Önce 8-0 yendiler, şimdi tüm masraflarını karşılayacaklar

Bu maçın ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Real Sociedad ekibi, 754 nüfuslu bir Kuzey İspanyol köyü olan Becerril'in tamamını kendi maçlarına davet etti.

Real Sociedad, seçilecek bir maçta Becerril halkının ve kulübün uçuş, bilet, akşam yemeği gibi masraflarını karşılayacak.









Marca'ya konuşan Becerril başkanı Juan Antonio Redondo 8-0 kaybettikleri maç için gerçek bir futbol festivaliydi derken, Sociedad'ın bu hamlesi içi, 'Bizi teselli ettikleri için minnettarız Takvimimize bir göz atacağız ve elimizden geldiğince San Sebastian'a gelmekten mutluluk duyacağız'' ifadelerini kullandı.

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