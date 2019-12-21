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GeriFutbol Önce 8-0 yendiler, şimdi tüm masraflarını karşılayacaklar
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Futbol
21.12.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Önce 8-0 yendiler, şimdi tüm masraflarını karşılayacaklar

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Önce 8-0 yendiler, şimdi tüm masraflarını karşılayacaklar

İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad, Becerril'i 8-0 mağlup etmişti.

Bu maçın ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Real Sociedad ekibi, 754 nüfuslu bir Kuzey İspanyol köyü olan Becerril'in tamamını kendi maçlarına davet etti.

Real Sociedad, seçilecek bir maçta Becerril halkının ve kulübün uçuş, bilet, akşam yemeği gibi masraflarını karşılayacak.

Önce 8-0 yendiler, şimdi tüm masraflarını karşılayacaklar


Marca'ya konuşan Becerril başkanı Juan Antonio Redondo 8-0 kaybettikleri maç için gerçek bir futbol festivaliydi derken, Sociedad'ın bu hamlesi içi, 'Bizi teselli ettikleri için minnettarız Takvimimize bir göz atacağız ve elimizden geldiğince San Sebastian'a gelmekten mutluluk duyacağız'' ifadelerini kullandı.

Barcelona'lı Rivaldo'nun Sociedad ağlarına gönderdiği gol 

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