Onazi’den kötü haber!
Kayserispor maçında sakatlanan ve oyunun başında çıkmak zorunda kalan Onazi’nin sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Kayserispor maçında sakatlanan ve oyunun başında çıkmak zorunda kalan Onazi’nin sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Başarılı futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Okay Yokuşlu’nun da cezalı olduğu Trabzonspor’da, teknik direktör Rıza Çalımbay orta saha sıkıntısı yaşıyor. Osmanlı maçında iki ismin yokluğunda Sosa’nın forvet arkasından merkeze geçmesi bekleniyor.
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