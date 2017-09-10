Ona da galibiyet primi verin!

MAÇIN 27’nci dakikasında Hoffenheim atağını Hummels topu taca atarak önledi. Hummels, yavaş yavaş görev yerine dönerken, Hoffenheimlı futbolcu Kramariç kenarda bekleyen Umut’tan topu çabuk vermesini istedi. Umut da şimşek hızıyla yerden topu alıp verdi. Kramariç, defans yerleşmeden tacı kullandı. Topu, ceza alanına doğru hamle yapan Uth'a attı. Uth da defansın boşluğundan yararlanarak Hoffenheim'ı 1-0 öne geçirdi. Hoffenheim 51’inci dakikada Uth ile bir gol daha bulunca maçı 2-0 kazandı.
‘O GENÇ İŞİNİ İYİ YAPTI’
Hoffenheim’ın U14 takımında oynayan Umut’u öven Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelmann, “O genç işini iyi yaptı” dedi. Bild am Sonntag Gazetesi ise Hoffenheim'ın futbolcularla birlikte Umut’a da galibiyet primi vermesi gerektiğini yazdı.