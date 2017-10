On Numara sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak? 30 Ekim On Numara sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamı çekilişi gerçekleştirilen On Numara'nın bu haftaki çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'da bu hafta şanslı numaraların hangi sayılar olacağı merak ediliyor. Peki, On Numara sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak?

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

22 şanslı numaradan 10 tanesini bilen talihlilerin büyük ikramiye kazandığı On Numara'da 795. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan binasında gerçekleştirilecek olan çekiliş, noter huzurunda yapılacak.

On Numara çekilişi, saat 21:15'te başlayacak ve kazanan numaralar belirlenecek. Çekilişin tamamlanması ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Saat 21:45'ten sonra vatandaşlar On Numara sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 794. hafta On Numara çekilişini gerçekleştirdi. On Numara'nın geçen haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kazandıran numaralar ise 9, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 29, 33, 36, 37, 41, 48, 50, 51, 52, 56, 58, 60, 69 ve 80 olarak belirlendi.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul'un Bağcılar ilçesinden satın aldığı kaydedildi.

ON NUMARA İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

On Numara çekilişleri sonucunda 6, 7, 8, 9 ve 10 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

6 bilenler ve 7 bilenler loto bayilerinden,

8 bilenler ve 9 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

10 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş ile ikramiye almaya hak kazananlar, bir yıl içinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl içerisinde alınmayan ikramiye zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.