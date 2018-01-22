On Numara sonuçları hangi illere isabet etti? 22 Ocak On Numara sonuçları

On Numara sonuçları 22 Ocak akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kamuoyu ile paylaşıldı. Büyük ikramiye için oynadıkları kupona herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, On Numara sonuçları için araştırılmaya başlandı. İşte, 22 Ocak On Numara sonuçları hakkında Milli Piyango İdaresi'nin açıkladığı bilgiler

22 Ocak On Numara çekilişinde kazandıran numaralar: 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 48, 55, 61, 75, 77,

Toplam 2 milyon 207 926 liranın dağıtılacağı çekilişte, büyük ikramiye tutarı 331 bin 189 TL oldu.





3 HAFTA BİLEN OLMAZSA BÜYÜK İKRAMİYE 9 BİLENİN

Bir haftaya ait oyunda on bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta on numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada da on numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte ilk sayı kümesinden dokuz numarayı (olmaması halinde sekiz numarayı) doğru bilenler arasında dağıtılır.



İKRAMİYELER NE KADARA KADAR ŞUBELERDEN ALINABİLİR?

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.



ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, Milli Piyango İdaresi'nin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.