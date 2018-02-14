Ömrünün en uzun yolu... Aziz Yıldırım 20. başkanlık yılında
Fenerbahçe tarihinin en uzun süre görevde kalan başkanı olan Aziz Yıldırım, bu yolda, kupalarla mutluluk, son dakika ikincilikleri ve cezaevi günleriyle acılar yaşadı. Ve spor kamuoyu şimdi, 12 kongre kazanmış Yıldırım’ın bu yıl da aday olup olmayacağını merakla bekliyor.
FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım 15 Şubat 1998’de Vefa Küçük’ü 1 oyla geçerek geldiği Fenerbahçe Başkanlığı’nda bugün 20. yılına giriyor.
Sarı lacivertlilerin başkanı bu 20 yılda hep ses getiren icraatlara imza attı. Yaptıkları, yaşadıkları hep olay oldu.
Bu akşam Faruk Ilgaz Tesisleri’nde 20. yılını kutlayacak Yıldırım’ın karnesine şöyle bir bakıldığında, acı-tatlı, iyi-kötü sayısız olayı görmek mümkün.
Fenerbahçe, haziran ayında genel kurul yapmaya hazırlanırken, Aziz Yıldırım’ın bir kez daha başkanlığa aday olup olmayacağı merak ediliyor.
Aziz Yıldırım, Türk futbolunun en önemli aktörlerinden biri olarak yıllardır hep en çok konuşulan başkan oldu. 20 yıldır sürdürdüğü görevine devam edip etmeyeceği, önümüzdeki aylarda netleşecek.
BAŞARILARI:
- 12 kez kongre kazandı.
- 3 Temmuz şike sürecinde cezaevindeyken başkan seçildi.
- 6 şampiyonluk yaşadı (2001-2004-2005-2007-2011-2014).
- Fenerbahçe onun döneminde 9 kez 2. oldu.
- 2 kez Türkiye Kupası kazanıldı. (2012-2013).
- 3 kez süper kupa alındı.
- 1 başbakanlık kupası kazanıldı.
- 1 Atatürk Kupası müzeye taşındı.
- 21 kupalı Şükrü Saracoğlu ve 19 kupalı Faruk Ilgaz’dan sonra 13 kupa ile en çok kazanan 3. başkan oldu.
- 20 yılda 17 teknik direktörle çalıştı (Aykut Kocaman 2 dönem).
- Döneminde Rapaiç, Andersson, Revivo, Baliç, Van Hooijdonk, Anelka, Alex, Roberto Carlos, Diego, Ortega, Appiah, Meireles, Robin Van Persie, Nani gibi dünyaca ünlü oyuncular transfer edildi.
BASKETTE MÜTHİŞ GRAFİK
- Basketbol erkeklerde 6 şampiyonluk 1 Euroleague şampiyonluğu kazanıldı.
- Basketbol kadınların tarihindeki 32 kupa da Aziz Yıldırım döneminde alındı. (11 lig, 10 Türkiye kupası, 11 cumhurbaşkanlığı kupası).
- Kadınlar voleybolda Şampiyonlar Ligi ve dünya şampiyonluğu kazanıldı.
- Masa tenisinde 3 Avrupa kupası kazanıldı.
- Samandıra Tesisleri, Faruk Ilgaz Tesisleri, Topuk Yaylası Serkan Acar tesisleri, Dereağzı’nın yenilenmesi, Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Ankara İncek tesisleri, Ülker Sports Arena gibi çok önemli tesisleri Fenerbahçe Kulübü’ne kazandırdı.
- Döneminde Galatasaray’da 8 başkan, Beşiktaş’da ise 4 ayrı başkan görev aldı.
HAYAL KIRIKLIKLARI:
- 2006, 2010 ve 2012’de son maçta şampiyonluk kaybedildi.
- 3 Temmuz’daki operasyonda tutuklandı ve 1 yıl cezaevinde yattı.
- Fenerbahçe, Avrupa Kupaları’ndan toplam 3 yıl men edildi.
- Döneminde Galatasaray 9’u şampiyonluk olmak üzere toplam 21 kupa kazandı. Fenerbahçe’nin 13 kupa kazandığı bu dönemde Beşiktaş da 9 kupa kazandı.
- Son 3 yılında Fenerbahçe futbolda hiçbir kupa kazanamadı.
- Döneminde Fenerbahçe 6 kez Türkiye Kupası finali 2 kez de süper kupa finali kaybetti.
- 2001’de ve 2006’da iki kez istifa etti ve geri döndü.
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