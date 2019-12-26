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Futbol
26.12.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Ömer Üründül: VAR kayıtlarının açıklanmasına karşıyım

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Ömer Üründül: VAR kayıtlarının açıklanmasına karşıyım

Spor yazarı Ömer Üründül, VAR kayıtlarının açıklanmasına karşı olduğunu ifade etti. Üründül, tek örnek olarak gösterilen Hollanda'nın kendisi için geçerli bir örnek olmadığını söyledi.

Spor yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından yeniden gündeme gelen VAR kayıtlarının açıklanıp açıklanmaması gerektiği tartışmayı dair değerlendirmelerde bulundu.

Ürünül, VAR kayıtlarının açıklanmasına karşı olduğunu ve tek örnek olarak gösterilen Hollanda'nın kendisi için geçerli olmadığını savundu.

Ömer Üründül değerlendirmeleri şu şekilde:

"Tabii ki VAR olayı başladıktan sonra daha önceleri tek başına hakemlere olan yoğun baskılar doğal olarak şimdi VAR'ı da içine aldı. Bu zaten benim beklediğim bir tabloydu. Çünkü bizde dünyada benzeri olmayan bir büyük takımlar olayı var. Genelde hakem hatalarının çoğu bunların lehine de olsa aleyhte bir durumda puan kaybedilirse arka arkaya çok ağır eleştiriler gündeme geliyor. Bütün büyük takımlar için geçerli bu sözlerim. Ben VAR kayıtlarının açıklanmasına karşıyım. Eğer bir tek Hollanda örneği gösteriliyorsa, tek bir örnek benim için geçerli değil." (Sabah)

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyerek kayıtların açıklanmasını istemişti...

"Hakemler bizi doğrayamaz"Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile oynanan maçtaki hakem kararlarıyla ilgili saat basın toplantısı düzenledi. 'VAR kayıtları açıklansın' ifadelerini kullanan Çebi, derbide yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Ömer Üründül: VAR kayıtlarının açıklanmasına karşıyım

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