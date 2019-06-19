Ömer Toprak'ta flaş gelişme! Transferi... | Son dakika transfer haberleri...
Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'un yeni sezon planlamasında düşünmediği Ömer Toprak ile prensipte anlaşma sağladı.
Ömer için kiralama ücreti ödemek istemeyen siyah beyazlı yönetim Dortmund'u ikna etmek için büyük çaba sarf ediyor. 29 yaşındaki tecrübeli stoperin de Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği kaydedildi.
Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk etapta "Bekletin" dediği Kana-Biyik transferi için ise Ömer Toprak'ın durumuna göre karar verilecek.
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