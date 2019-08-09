Ömer Toprak'a Werder Bremen kancası
Borussia Dortmund'dan ayrılması beklenen Ömer Toprak, Werder Bremen'in radarına girdi. Almanya'da yayın yapan Bild Gazetesi'nin haberine göre, 30 yaşındaki futbolcu düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.
Mats Hummelse ve Manuel Akanji gibi isimlerin arkasında forma şansı bulmakta zorlanan Toprak'a Bremen kulübünün yanı sıra İtalya'dan Sassuolo'nun talip olduğu dile getiriliyor.
Borussia Dortmund'un 1 sene daha sözleşmesi bulunan futbolcuyu 4-5 milyon Euro'ya bırakabileceği belirtiliyor.
Milli formayı 27 kez sırtına geçiren Ömer Toprak, sakatlık sıkıntısı yaşadığı geçtiğimiz sezonu toplam 14 maç ile kapadı. Başarılı futbolcu ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia ediliyordu.
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