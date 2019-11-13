Ömer Toprak ilk yarıyı kapattı!
Werder Bremen, sakatlanan Ömer Toprak'ın sezonun ikinci yarısına kadar forma giyemeyeceğini açıkladı.
Kariyerine Bundesliga'da Werder Bremen takımında forma giyen Ömer Toprak'ın sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyeceği kaydedildi.
Yıldız futbolcunun sezonun ikinci yarısında sahalara döneceği kaydedildi.
Bundesliga'da 11 puanı bulunan Werder Bremen, ligde 14. sırada bulunuyor.
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