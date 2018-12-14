Ömer Toprak geliyor! Fatih Terim'i aradı...
Galatasaray'da transfer bombaları peş peşe patlayacak.
Devre arasında 4 hayati transfer yapmak isteyen Fatih Terim'in birinci bombasının Luis Muriel olacağı neredeyse kesinleşti. Çok büyük aksilik olmazsa Kolombiyalı golcü ikinci yarıda Galatasaray forması giyecek.
Terim'in ikinci bombasının ise milli futbolcu Ömer Toprak olacağı ortaya çıktı.
FRANSIZLAR DUYURDU
Sezon başında Terim'in teklifini, "Dortmund'da kalıp şansımı denemek istiyorum" diyerek reddeden milli oyuncunun fikri, Bundesliga'da 3 maçta sadece 53 dakika forma giymesinden sonra değişti.
Fransız RMC Radyosu Amiens'in Ömer Bayram'a talip olduğunu duyurdu. Galatasaray'a büyük umutlarla gelip, performansıyla tepkisi çeken 27'lik beke gelecek teklif bekleniyor. (Fotomaç)
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