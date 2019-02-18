Ömer Onan’ın babası Utku Onan hayatını kaybetti
Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın babası hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Ömer Onan babası hayatını kaybetti.
Sarı lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı:
"Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü, Fenerbahçe formasını uzun yıllar başarıyla taşımış Ömer Onan’ın babası Utku Onan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhum Utku Onan’a Allah'tan rahmet; Ömer Onan’a, kıymetli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
TBF'DEN AÇIKLAMA
TBF'den yapılan açıklamada ise, Utku Onan'ın vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Merhumun cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da yayımladığı mesajda, "Kardeşim Ömer Onan'ın babası Utku amcamızı Hakk'a uğurladık. Hepimizde büyük emeği olan Utku Onan'a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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