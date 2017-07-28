Ömer Onan'dan çarpıcı açıklamalar: Türk oyuncular parayı...

Geçtiğimiz günlerde, EuroBasket 2017 için toplanan A Milli Takım’ın ilk idmanı öncesi TBF CEO’su Ömer Onan, Hürriyet Spor Arena'nın sorularını yanıtladı.

Onan’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde oldu...

“BİR TEK FEDERASYONUN YAPACAĞI İŞ DEĞİL”

* Yabancıların Türkiye Ligi’ndeki hegemonyası ortada. Yerli basketbolcularımız fazla süre alamıyor ve aldıkları dakikalar günden güne aşağıya iniyor. Bu durum A Milli Takım’ın turnuva performansında sıkıntı yaratır mı?

- Tabii ki sıkıntı yaratacaktır. Aralarında çok gençler, oynayanlar ve hiç oynamayanlar var. Ama günün sonunda Avrupa’ya tek bize özel olan bir yabancı sınırlaması yok. Avrupa takımları sonuçta bunu oynayabiliyorsa, biz de aşabiliriz. Sıkıntılarımız olur mu? Olur. Bu çocukların çok çalışması lazım. Ekstra çalışması lazım.

- Sinan Güler’e bakıyorsunuz, çok ciddi bir takımda Galatasaray’da yıllarca oynamışken, Avrupa şampiyonu olan bir takıma transfer olabiliyor. Oynayan oyuncu oynuyor. Doğuş Balbay, Cedi Osman... Şimdi Cedi, NBA’e gitti. Furkan Korkmaz, oynayamıyordu Anadolu Efes’te, kendi tercihiyle Banvit’e gitti. Türk oyuncularımız biraz parayı ikinci plana koyup, oynayabilecekleri takımlara gitmeliler. Oyuncu menajerlerinin bu konuda daha girişken olması lazım. Bu bir tek federasyon ya da kulüplerin yapacağı bir şey değil. Oynayan basketbolcu oynuyor... Ama önümüzdeki süreçte Ufuk Hoca bence çok hazır bir A Milli Takım sahaya çıkaracaktır. Günün sonunda 12 tane dev adam sahada olup ülkesinin önünde bu mücadeleyi verecektir.

“BU JENERASYON KENDİ HİKAYESİNİ KENDİ YAZACAK”

* ‘12 Dev Adam’ çok büyük bir jenerasyonun eseri. Şimdi bu jenerasyon baştan sona yenilendi. Yeni bir slogan veya isim ortaya çıkabilir mi?

- Bence artık sonuçta yeni bir jenerasyon, yeni bir ekip var. Hiçbir şey sonuna kadar devam etmiyor. Biz birilerinden devraldık. Dönemimizde bir hava yakalandı ve başarılar geldi. Şimdi artık yeni bir hikaye yazılmalı. Bu çocuklar da aslan gibi mücadele ediyorlar, kendilerini çok daha fazla geliştirecekler. Aralarından sıyrılanları görüyoruz. Bizi gururlandırıyorlar. NBA’e gidenler var şimdi. Hepsi kendi hikayelerini kendileri yazacaklar. 12 Dev Adam ismi milli takıma hak kazanmış isimler.

“EUROBASKET HEM GEÇİŞ HEM HEDEF TURNUVASI”

* EuroBasket 2017, Türkiye için bir geçiş turnuvası mı yoksa hedef turnuvası mı?

- Hem geçiş hem de hedef turnuvası... Geçiş durumu var, gençler adapte olmalı. En önemli iş Türk halkına düşüyor. Evlatlarını her zaman desteklediler. Burada öyle bir atmosfer yaratmalılar ki, bu çocuklar da karşılığını versinler.