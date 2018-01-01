Ömer Onan: Avrupa basketbolu, yeteneklerini NBA'e kaptırmamalı

TBF binasında gazetecilerle bir toplantı gerçekleştiren Onan’ın sözlerinden satırbaşları şu şekilde oldu...

“YENİ TAKIMLAR REKABET ORANINI ARTIRDI”

* Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde bu sezon, geçtiğimiz sezonlara oranla çok daha çekişmeli bir zirve mücadelesi söz konusu. Size göre mevcut rekabet ortamının oluşmasını sağlayan sebepler nelerdir?

Ömer Onan: Lig gelirlerimizin artması önemli bir etken oldu. Dengeli takımlar oluşturuldu. Doğal olarak ne kadar rekabet olursa, sponsor ilgisi o kadar artıyor. Ne kadar mücadele olursa, naklen yayınlara ilgi artıyor.

- Örneğin, TOFAŞ çok iyi bir kadro kurdu. Sakarya ve Eskişehir yeni girmelerine rağmen çok iyi takım kurdular, iyi yönetiyorlar. Bunun ligin rekabetçi ortamına olumlu katkısı oluyor. Bize düşen görev de bu dengenin sürdürülmesi için üstümüze düşeni yapmak olacak.

“AVRUPA, YETENEKLERİNİ NBA’E KAPTIRMAMALI”

* THY EuroLeague’deki temsilcilerimizin performanslarında, özellikle geçen sezona oranla bir düşüş yaşanıyor. Anadolu Efes’in gidişatı, Final Four ihtimalini ortadan kaldıracak derecede problemli. Normal sezonun ikinci yarısı sonrası Fenerbahçe Doğuş’un, Belgrad biletini alabileceğini düşünüyor musunuz?

Ömer Onan: Takımlarımız yıllardır Euroleague’de mücadele ediyor. EuroLeague genelinde engellenemez bir kalite düşüşü olduğunu düşünüyorum. Avrupa basketbolu genelde kötüye gidiyor. Euroleague ve FİBA’nın NBA’ye karşı bu düşüşü nasıl engelleyeceklerine yönelik bir strateji geliştireceklerini düşünmeleri gerekiyor. FIBA-EuroLeague kavgası var ama asıl siz ne zaman NBA ile Avrupa basketbolu için savaşmaya başlayacaksınız? Herkes birbirini kandırıyor ama çok açık ve net söylüyorum Avrupa basketbolu çok kötüye gidiyor.

- EuroLeague’in bir şekilde yeteneklerini NBA’e kaptırmaması için onların daha zor gitmelerini sağlayacak önlemleri getirmeleri lazım. Örneğin; NBA’e bonservis olarak daha fazla para ödetmeleri lazım. Doncic’i bir sene seyredeceksiniz. Seneye NBA’de olacaktır. Her şeyin en iyisini NBA’e veriyoruz. Doğal olarak kalite kaybı oluyor.

“LİSANS ALAMAYAN YÖNETİCİ ÇALIŞAMAYACAK”

* Basketbol kulüplerinde yönetim bazında yaşanan sıkıntılar var. Bunları gidermek için projeleriniz var mı?

Ömer Onan: Yeni dönemde ilk yapacağımız işlerden biri; antrenör eğitiminin yanına yönetici eğitimi de açıyoruz. Daha önce yıllarca bu işi yapan yöneticilerimizden de kişileri alacağız ve onlar da yöneticileri eğitecekler. Belli bir sene içerisinde... Tabii ki bunu hemen yapamayız. Takım menajeri, genel menajer hepsinin eğitimleri olacak ve bu eğitimlerden geçemeyenler çalışamayacak. Süper Lig erkekler veya kadınlarda genel menajerler İngilizce bilecek, talimatlardan ve eğitimlerden sınava girecek. Bunu veremeyenler de görev alamayacak.

- Çünkü kadın ve erkek takımlarında profesyonelce yapan takımlar var. Ama bir de başkanın yeğeni, tanıdığı sahada bench’te oturabiliyor. Antrenörlük kadar yöneticilik de çok önemli. Kadınlar Ligi’nde son yaşanan olay (Adana ASKİ’nin 4 kez üst üste lisanslı başantrenörle maça çıkmayıp Galatasaray’a hükmen kaybetmesi) çok acı. 3 haftalık gelen bir süreç... Bunları gidermek istiyoruz...

“YAŞ KATEGORİLERİNE GÖRE POTALAR VE TOPLAR DEĞİŞECEK”

Ömer Onan: Biz baksetbolu yaymak istiyoruz, en önemli konularımızdan biri. Voleybolda fileler aşağı iniyor, futbolda mini kaleler var. Çünkü çocukların bunu sevmesi lazım ki buna devam etsin. Gelen veli de çocuğununun bu spordan mutlu olduğunu görmesi lazım ki bu spora çocuğu göndersin. Biz 8 yaşında çocuğu idmana getirip 3.05’lik potaya basket attırmaya çalışıyoruz. Çocuk topu yetiştiremiyor ki potaya, sonra da ben bunu sevmedim yapmayacağım diyor. Sevmez tabi, çünkü sen bunu sevdirmiyorsun.

- Bu sene orta vadeli plan olarak yaş kategorilerine göre bu potanın yüksekliğini düşüreceğiz. 2.65 - 2.85 - 3.05, 13 yaşından sonra oynasın 3.05’te. Milli Eğitim Bakanlığı ve spor federasyonlarıyla oturacağız. Böylelikle sen o çocuğa basketi attırıp, smacı yaptırırsan o çocuk bunu sever. Çünkü televizyonda seyredip özeniyor, geliyor top büyük, pota yüksek. Bu konuda çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Sevdirmek için biz de çemberlerimizi ve toplarımızı yaş kategorilerine göre ayarlayacağız. Bu durum Avrupa’da da böyle, bir dolaşsanız kolaylıkla görebiliyorsunuz, yıl 2017’de bizim bununla uğraşmamamız gerekiyordu.

“9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA, ‘SEN PİVOTSUN’ DİYORLAR”

Ömer Onan: Spor okullarına akredite sistemi getireceğiz ama bizim kapatma ve denetleme yetkimiz yok. Biz velilere şunu diyebiliriz, bunlar bize akredite oldu, programlarını bizle oturup konuşuyorlar, ne çalışacaklarını konuşuyolar, olmayanlara göndermeyin çocuklarınızı.

- Spor İl Müdürlükleri ile de konuşabiliriz çünkü onların kapatma yetkisi de var. Bunları bir düzenleme altına alacağız. Artı olarak, 7-8 yaşında çocukları 5’e 5 oynatıp, 2 çocuğun eline top gelirken, diğerlerinin alakasız bir biçimde boşa koşması beni çok üzüyor. Basketbol antrenörleri junior liglerde 9 yaşındaki çocuğa sen pivotsun diyor, post-up yapıyor, topa dokunmuyor, neden? Boyu diğerlerinden daha uzun diye. Bu basketbol cinayeti gibi bir şey.

- Belli bir yaşa kadar 3’e 3’ü getirebiliriz. Hepsi topa dokunacak, hepsi drive edecek. 13 yaşından sonra pivot, guard olarak ayrılsın. Sen Sırbistan’da bir antrenöre bizde 10 yaşında çocuk var pivot oynuyor desen, seninle muhatap olmaz. Biz federasyon olarak yapalım ama hepimizin bunları insanlara anlatması lazım. Belki skor da tutmayacağız.

“BECKERSPOR ORGANİZASYONUMUZU BALTALIYOR”

Ömer Onan: Şimdi Becker’in maçı 50-60 sayı farkla (Bornova Beckerspor’un 145-41 kaybettiğiz Çukurova maçına dair) bitiyor. Böyle bir maçı kim seyretmek ister? Sen benim ligimi baltalıyorsun. Kimse gelip bizim bütün kulüplerle sinerji yaratarak gelir arttırmaya çalıştığımız organizasyonu baltalayamaz. Buna izin vermeyeceğiz.

“KUPA FİNALİ ERKEKLERDE İSTANBUL, KADINLARDA MARDİN’DE”

Ömer Onan: Türkiye Kupası erkeklerde İstanbul’da, kadınlarda Mardin’de. Kadınların Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını Gaziantep’te yaptık. Çok güzel geçti. Önümüzde bir All-Star var, onun için de hazırlıklarımız var. Türkiye kupaları bizim için önemli, sponsor bulma konusunda da girişimlerimiz var, kadın ve erkeğin pazarlamasını birlikte yapıyoruz. Öyle olursa kulüplerin üzerinden yük almış olacağız. Geçen sene erkeklerde çok ciddi bir para dağıttık. Kulüplere bu arada külfet olarak gelmemesi için federasyon olarak üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz.

“ABDİ İPEKÇİ SALONU’NUN YIKIMINA BU AY BAŞLANACAK”

Ömer Onan: Abdi İpekçi Spor Salonu bu ay yıkılacak, 2020’de yeni tesis hazır olacak. Artık bütün kamplar burada olacak. Mesela yazın bir oyuncu kondisyonerle çalışmak istiyorsa istediği zaman gelip çalışabilecek. Tüm milli takım ve alt yapıyı Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine yapılacak tesiste birleştireceğiz.

“MENAJERLERE KULÜP ANAHTARINI VERMEYİN”

Ömer Onan: Kulüplere şunu söylüyoruz, “İyi yönetici bulun”. Tabii ki oyuncu menajerleriyle çalışacaksın ama bunları zaptedebilmek için de bilgili insanların yönetiminde bulunması lazım. Sen bir antrenörü iyi araştırıp getireceksin. Bunu yapan kulüpler var ama bunlar hep aynı kulüpler. Menajere kulübün anahtarını verme. Biz burda doğruyu anlatmakla yükümlüyüz ve buraya gelen her kulübe yardımcı oluyoruz, ama biz de bir yere kadar yapabiliyoruz bunları.

“GENÇLER BİZE VERİN, GELİŞTİRELİM”

Ömer Onan: Bizim çocuklarımız Avrupa’daki pek çok gençten daha yetenekli. Ama çocuklar gelişimlerini tamamlamıyor. Bizim amacımız bu. Genç oyuncuları çifte lisansla bize verin, takım kuralım, idman yaptıralım, oynatalım. Gelişsinler.

“KÖTÜ NOT ALAN HAKEMLER ELENİR”

Ömer Onan: Bir maçta hakemler ortalama 700-800 düdük çalıyor. Bunun yüzde 60-70’ini doğru çalıyorsa iyi hakem deniyor. Önemli olan; maça etki ediyor mu ya da üst üste çok mu kötü yönetiyor? Notlama yapıyoruz. Performansını arttırmayan hakem elenir.