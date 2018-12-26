Ömer Onan: "A Milli Erkek Basketbol Takımı zirveyi hedefliyor"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriÖmer Onan: "A Milli Erkek Basketbol Takımı zirveyi hedefliyor"
GeriBasketbol Ömer Onan: "A Milli Erkek Basketbol Takımı zirveyi hedefliyor"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
26.12.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Ömer Onan: "A Milli Erkek Basketbol Takımı zirveyi hedefliyor"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer Onan: "A Milli Erkek Basketbol Takımı zirveyi hedefliyor"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın zirveyi hedeflediğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Spor Yönetimi Zirvesi, üniversitenin Maslak Kampüsü Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu’ndan düzenlendi. ’Basketbol Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar’ başlıklı panelde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, program sonrası DHA’nın sorularını yanıtladı.

"SPOR YÖNETİCİSİ ÇOK ÖNEMLİ"

Antrenör ve oyuncu kadar spor yöneticisinin de basketbolda önemli olduğuna dikkat çeken Ömer Onan, "Biz federasyon ve eski basketbolcular olarak programımız uydukça üniversitelere ve liselere gidip öğrencilerle basketbolu konuşmak istiyoruz. Artık sahadaki sporcu kadar spor yöneticisi de çok önemli bir hale geldi. Çünkü bir yeri idare etmek çok önemli. O yüzden burada Nişantaşı Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldik" dedi.

"2018 BASKETBOL ADINA GÜZEL GEÇTİ"

Basketbol adına 2018 yılını değerlendiren Onan, "2018 bizim için çok güzel geçti. A Milli Erkek Basketbol Takımımız Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. A Milli kadın Basketbol Takımımız Avrupa Kupası’na katılmaya hak kazandı. Kulüplerimiz de çok başarılı gidiyorlar, Avrupa’da çok başarılılar. 2018 bizim için güzel geçti, 2019 da umarım aynı şekilde güzel geçer" diye konuştu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 982Fenerbahçe - Real Madrid
    3
    MS1
    1,40
    435kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

"SONUNA KADAR ZİRVEYİ HEDEFLİYORUZ"

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde beşinci pencerede oynanan maçların ardından, Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Onan, "Bu organizasyon, ağustos sonu, eylülün başında olacak. İnşallah sakatsız bir şekilde orada oluruz. Çalışmak için daha çok zamanımız var. Mart ayında gruplar belli olacak. NBA’de bizi gururlandıran önemli oyucularımız var. Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ersan İlyasova, bu 3 oyuncumuzun takıma geldiğini düşünüyorum. Türkiye’de oynayan çok değerli oyuncularımızın hepsi bir araya gelecek. Ufuk Hoca da (A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca) çok başarılı bir antrenörümüz. Dünya Kupası’nda her takımla kafa kafaya oynayacak bir takımımız var. Halkımızı gururlandıran milli takımımız var. Son topa kadar mücadele eden, savaşan, ülkesini gururlandırmaya çalışan bir milli takım sahada olacak. Türk Milli Takımımızın olduğu her yerde zirve hedeflenir. Biz de sonuna kadar o zirvenin içinde olmak istiyoruz."

"2-3 YILDA BİR ÜST DÜZEY OYUNCULAR ÇIKARTIYORUZ"

Basketbol alanında alt yapıları devamlı geliştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Onan, "Basketbol Gençler Ligimiz var. Burada çocukların daha fazla maç yapıp daha fazla birbiriyle eşit takımların oynamasını sağlayıp gelişmelerini sağlıyoruz. Milli takımlarımız, taramalarımız, oyuncu seçmelerimiz ve kulüplerimizle koordineli çalışmalarımız var. Biz branş olarak üst düzeyde 2-3 senede bir üst düzey oyuncular çıkartan bir ülkeyiz. Cedi Osman, Furkan Korkmaz, belki de dünyadaki en önemli ligde karakterli bir şekilde sahada oluyorlar. O yüzden alt yapılara çok önem veriyoruz. Oyuncu yetiştirmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Günün en popüler basketbol/iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Premier Lig'in zirvesi alev aldı! 'Boxing Day' iddaa tüyoları...

Ömer Onan: "A Milli Erkek Basketbol Takımı zirveyi hedefliyor"

Elvir Baliç: 'Bunlar F.Bahçe’de oynayacak transferler değil'

Darüşşafaka, Olympiakos'u ağırlayacak