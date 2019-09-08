Ömer Faruk Beyaz kimdir ve kaç yaşında?
Ömer Faruk Beyaz, futbolu yakından takip eden birçok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Yükselen performansı dolayısıyla gözlemcilerin de yakından takip ettiği Ömer Faruk Beyaz, kariyeri ile merak ediliyor. Peki, Ömer Faruk Beyaz kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Ömer Faruk Beyaz, 29 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yaşındayken Fenerbahçe'nin alt yapısında forma giymeye başlayan Ömer Faruk Beyaz, kıvraklığı ve ayak gücünü etkili kullanması dolayısıyla orta sahada görevlendirildi. Ömer Faruk Beyaz'ın orta sahadaki gelişimi, kendisini on numara mevkisine taşıdı.
2018 yılında Fenerbahçe'nin U17 takımında forma giymeye başlayan ve 2019 yılında ise U19 takımına yükselen oyuncu, A takım yolundaki mücadelesine devam ediyor.
Sol ayağına hakim olan 1,71 boyundaki Ömer Faruk Beyaz, orta saha ve on numara mevkisinde forma giyiyor.
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