Ömer Ersöz: "Kırmızı-beyaz bizi tek yürek yapar"

Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Letonya, Hollanda, İzlanda, Ukrayna ve İsveç maçlarından sonra 6. kez milli maça ev sahipliği yapacak.



Temeli 17 Ekim 2012'de atılan ve 2014 yılı eylül ayında inşaatı tamamlanan, UEFA kriterlerine uygun 42 bin seyirci kapasiteli stadyumda ilk milli maç, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2016) A Grubu'nda Letonya ile oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu milli heyecana Konyalı taraftarlar büyük ilgi göstererek stadı doldurdu.

Elemelerde A Grubu'nda Hollanda ile Konya'da yapılan karşılaşmayı da 3-0 kazanarak önemli bir sonuca imza atan milliler, İzlanda ile oynadığı grubun son maçına da Konya seyircisi önünde çıktı. İzlanda karşısında Selçuk İnan'ın 89. dakikadaki frikik golüyle 1-0 kazanan A Milli Takım, en iyi üçüncü olarak EURO 2016'ya direkt katılma hakkını elde etmişti.

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı statta konuk ettiği Ukrayna Milli Takımı ile de 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, Konya'da son olarak geçen yıl UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç'e, 71. dakikada Andreas Granqvist'in kullandığı penaltı atışıyla 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşmüştü.



Konya'daki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı ilk karşılaşmasında Arnavutluk'u 2-0, ikinci maçında ise Moldova'yı 4-0 yendi. Milli takım, 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile yapacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak, grupta liderliğe yükselmek istiyor.

Ay-yıldızlı ekibe bugüne kadar oynadığı maçlarda verdiği coşkulu destek ile dikkati çeken Konyalı sporseverlerin, Fransa karşısında da millileri yalnız bırakmaması ve 42 bin kişilik stadı doldurması bekleniyor.

- Ersöz: "Kırmızı-beyaz bizi tek yürek yapar"



Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyalıların her zaman olduğu gibi yine A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmayacağını ve 42 bin kişilik stadı dolduracağını söyledi.

Türk milleti olarak milli takımı her zaman ve her yerde coşkuyla desteklediklerini belirten Ersöz, "A Milli Futbol Takımımız, 2016 yılında İzlanda ile oynadığı grubun son maçında Selçuk İnan'ın frikikten attığı golle 1-0 galip gelip, en iyi üçüncü olarak EURO 2016'ya direkt katılma hakkını elde etmişti. İnşallah bu hafta oynayacağımız Fransa maçı da bu güzellikte ve coşkuda geçer. Tek temennimiz bu." diye konuştu.

Şehir olarak her zaman millilerin yanında olduklarını vurgulayan Ersöz, şunları kaydetti:

"Ülkenin neresinde oynanırsa oynansın eğer renkler kırmızı-beyaz ise orada millet olarak tek yürek olur, son dakikasına kadar büyük coşku ve heyecanla milli takımımızı destekleriz. İnşallah cumartesi günü hoşgörü kenti Konya'da yine tüm Türkiye'ye tribünlerden bizler, sahada da milli futbolcularımız büyük coşku yaşatacak. Bugüne kadar olduğu gibi bu cumartesi de Fransa karşılaşmasında milli takımımızı yine en iyi şekilde ağırlayacak ve büyük bir coşkuyla destekleyeceğiz. İnanıyoruz ki milli takımımız bu maçtan da zaferle ayrılarak grupta liderliğe yükselecek. Biz hazırız, bayraklarımız hazır, milli takımımızı bekliyoruz."

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