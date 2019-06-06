Ömer Ersöz: "Kırmızı-beyaz bizi tek yürek yapar"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÖmer Ersöz: "Kırmızı-beyaz bizi tek yürek yapar"
GeriFutbol Ömer Ersöz: "Kırmızı-beyaz bizi tek yürek yapar"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
06.06.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

Ömer Ersöz: "Kırmızı-beyaz bizi tek yürek yapar"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer Ersöz: "Kırmızı-beyaz bizi tek yürek yapar"

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile yapacağı maçta Konya'da 6. kez sahaya çıkacak.

Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Letonya, Hollanda, İzlanda, Ukrayna ve İsveç maçlarından sonra 6. kez milli maça ev sahipliği yapacak.

Temeli 17 Ekim 2012'de atılan ve 2014 yılı eylül ayında inşaatı tamamlanan, UEFA kriterlerine uygun 42 bin seyirci kapasiteli stadyumda ilk milli maç, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2016) A Grubu'nda Letonya ile oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu milli heyecana Konyalı taraftarlar büyük ilgi göstererek stadı doldurdu.

Elemelerde A Grubu'nda Hollanda ile Konya'da yapılan karşılaşmayı da 3-0 kazanarak önemli bir sonuca imza atan milliler, İzlanda ile oynadığı grubun son maçına da Konya seyircisi önünde çıktı. İzlanda karşısında Selçuk İnan'ın 89. dakikadaki frikik golüyle 1-0 kazanan A Milli Takım, en iyi üçüncü olarak EURO 2016'ya direkt katılma hakkını elde etmişti.

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı statta konuk ettiği Ukrayna Milli Takımı ile de 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, Konya'da son olarak geçen yıl UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç'e, 71. dakikada Andreas Granqvist'in kullandığı penaltı atışıyla 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşmüştü.

Konya'daki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı ilk karşılaşmasında Arnavutluk'u 2-0, ikinci maçında ise Moldova'yı 4-0 yendi. Milli takım, 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile yapacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak, grupta liderliğe yükselmek istiyor.

Ay-yıldızlı ekibe bugüne kadar oynadığı maçlarda verdiği coşkulu destek ile dikkati çeken Konyalı sporseverlerin, Fransa karşısında da millileri yalnız bırakmaması ve 42 bin kişilik stadı doldurması bekleniyor.

Ömer Ersöz: Kırmızı-beyaz bizi tek yürek yapar

- Ersöz: "Kırmızı-beyaz bizi tek yürek yapar"

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyalıların her zaman olduğu gibi yine A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmayacağını ve 42 bin kişilik stadı dolduracağını söyledi.

Türk milleti olarak milli takımı her zaman ve her yerde coşkuyla desteklediklerini belirten Ersöz, "A Milli Futbol Takımımız, 2016 yılında İzlanda ile oynadığı grubun son maçında Selçuk İnan'ın frikikten attığı golle 1-0 galip gelip, en iyi üçüncü olarak EURO 2016'ya direkt katılma hakkını elde etmişti. İnşallah bu hafta oynayacağımız Fransa maçı da bu güzellikte ve coşkuda geçer. Tek temennimiz bu." diye konuştu.

Şehir olarak her zaman millilerin yanında olduklarını vurgulayan Ersöz, şunları kaydetti:

"Ülkenin neresinde oynanırsa oynansın eğer renkler kırmızı-beyaz ise orada millet olarak tek yürek olur, son dakikasına kadar büyük coşku ve heyecanla milli takımımızı destekleriz. İnşallah cumartesi günü hoşgörü kenti Konya'da yine tüm Türkiye'ye tribünlerden bizler, sahada da milli futbolcularımız büyük coşku yaşatacak. Bugüne kadar olduğu gibi bu cumartesi de Fransa karşılaşmasında milli takımımızı yine en iyi şekilde ağırlayacak ve büyük bir coşkuyla destekleyeceğiz. İnanıyoruz ki milli takımımız bu maçtan da zaferle ayrılarak grupta liderliğe yükselecek. Biz hazırız, bayraklarımız hazır, milli takımımızı bekliyoruz." 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta bayramlaşma yapıldı
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı
Malatya'da yeni aday Hamza Hamzaoğlu
UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz'in rakibi belli oluyor! iddaa'nın favorisi...