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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.04.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Ömer Erdoğan'dan Bursaspor açıklaması

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Ömer Erdoğan'dan Bursaspor açıklaması

Bursaspor'un eski kaptanı Ömer Erdoğan, yeşil-beyazlı kulüpte yardımcı antrenör olarak adını geçmesiyle ilgili konuştu.

Bursaspor'un eski kaptanı Ömer Erdoğan, yeşil-beyazlı kulüpte yardımcı antrenör olarak adını geçmesiyle ilgili açıklama yaparak, "Dün teknik direktör Mesut Bakkal hocamızla anlaşan yönetim kurulumuz değerli hocamıza benim ismimi önermiş olup, hocamız tarafından teknik ekipte şu an böyle bir açık olmadığına kanaat getirilmiştir. Bu kararı kulübe kaptanlık yapmış ve kulübün formasını giymiş bir neferi olarak olgunlukla karşıladım. Bundan sonraki süreçte büyük Bursasporumuza taraftar edasıyla desteklerimi devam ettireceğim" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın eski kaptanı Ömer Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Son oynanan Aytemiz Alanyaspor lig karşılaşmasında alınan 1-0'lık mağlubiyet ile Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Bu gelişmeden sonra ortaya çıkan, maddi, manevi hiçbir beklentim olmadan Bursaspor'un vereceği görevi bu şehrin ve bu kulübün bir neferi olarak kabul edeceğimi, görüştüğüm başkan ve yöneticilere, büyüklerime tebliğ ettim. Bunun üzerine sosyal medyada hızla yayılan Ömer Erdoğan, Bursaspor teknik ekibine dahil oluyor haberine teveccüh gösterip bana verilen büyük destek için büyük Bursaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Dün Teknik Direktör Mesut Bakkal hocamızla anlaşan yönetim kurulumuz değerli hocamıza benim ismimi önermiş olup, hocamız tarafından teknik ekipte şu an böyle bir açık olmadığına kanaat getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bu kararı kulübe kaptanlık yapmış ve kulübün formasını giymiş bir neferi olarak olgunlukla karşıladığını belirterek, "Mesut Bakkal hocamıza bu çetin süreçte gönülden başarılar diliyorum. Değerli taraftarımızında bu süreçte her zaman arkasında durdukları takımımıza destek olup Bursasporumuzun bu sınavdan da alnının akıyla çıkacağına en ufak şüphe duymuyor yürekten inanıyorum. Bundan sonraki süreçte büyük Bursasporumuza taraftar edasıyla desteklerimi devam ettireceğim, tekrar camiamıza göstermiş olduğu teveccühten ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Böyle antrenman maçı görülmedi
Böyle antrenman maçı görülmedi!

Yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Mesut Bakkal, çalışma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı...

Bursaspor'da Mesut Bakkal dönemi başladıSüper Lig ekiplerinden Bursaspor'da, anlaşmaya varılan teknik direktör Mesut Bakkal göreve başladı. Yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Bakkal, camiaya seslendi.
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Ömer Erdoğandan Bursaspor açıklaması

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