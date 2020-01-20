Haber Giriş: 20.01.2020 - 13:47,
Ömer Çatkıç kimdir?
Ömer Çatkıç son günlerde kariyeri ve biyografisi ile merak uyandıran isimler arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca 386 maça çıkan Ömer Çatkıç, 489 gol yemiştir. Milli Takım ile de 16 maça çıkmıştır. Peki, Ömer Çatkıç kimdir? İşte, oynadığı takımlar hakkında detaylı bilgiler
Ömer Çatkıç, 15 Ekim 1974 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Eskişehirspor'da 1991 yılında forma giymeye başlayan Ömer Çatkıç, daha sonra Gaziantepspor'a transfer olmuştur. Ömer Çatkıç'ın kariyerinin sonraki aşamaları ise Gençlerbirliği, Bursaspor, Gaziantepspor, Antalyaspor takımlarında geçmiştir.
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