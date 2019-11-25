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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.11.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Ömer Bayram: ''Her yerde oynarım, pozisyon fark etmez!''

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Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynanacak olan Club Brugge maçı öncesinde Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram soruları yanıtladı. Taraftar desteğiyle içlerindeki ateşi sahaya yansıtacaklarını söyleyen Ömer, “Kazanmak için sahada basmadık yer bırakmayacağız” dedi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Club Brugge ile sahasında karşılaşacak olan Galatasaray’da milli futbolcu Ömer Bayram, soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz sezona oranla bu yıl daha iyi bir görüntü vermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ömer Bayram, “Geçen sene her oyuncu gibi, belki büyük takıma transferden sonra sarsıntılı bir dönem geçirdim ama kendime her zaman inandım, hiç pes etmedim. Sezon başında Ömer Bayram ayrılır mı, ayrılmaz mı gibi bir gündem vardı ama ben antrenmanlarda yüzde 100’ümü verdim, hocamız da beni orta sahada kullandı. Hazırlık maçları iyi geçti, hocam bana şans verdi. Savaşçı ruhumu kaybetmedim ve takım için elimden geleni verdim, bunu her zaman yapacağıma inanıyorum. Galatasaray’da nerede oynarsan oyna, bu forma için savaşacaksın. Bunu yapmaya devam edeceğim ve önümüzde neler olacağını hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

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“Her yerde oynamaya hazırım”

Kariyerine kanat oynayarak başladığını da söyleyen Ömer Bayram, “Hollanda’da kanat oynayarak kariyerime başladım. Türkiye’de Ambarat, Galatasaray’a geldikten sonra Kayserispor’a sol açık olarak transfer oldum ancak yaşanan sakatlıklar sonrası sol bek olarak devam ettim. Fatih hoca da sağolsun orta sahada şans verdi bana. Bana da uygun geliyor. Kariyerime böyle başlasaydım, farklı olur muydu bilemem. Yetenekli oyuncu her zaman her yerde oynamalı diye düşünüyorum. Savaşçı ruhumla her zaman her yerde oynamaya hazırım” ifadelerini kullandı.

“Sahada basmadık yer bırakmayacağız”

Kadroda eksikler olduğunu söyleyen Ömer Bayram, “Eksiklerimiz var ama Galatasaray’ın bütün oyuncuları çok değerlidir. İdmanda herkes elinden geleni yapıyor. Yarın tamam mı, devam mı maçı oynayacağız. Yarın yüzde 100’ümüzü verip, Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyoruz. Çünkü içeride oynuyoruz. Her ne kadar Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde gol atmadığı yazılıp çizilse de biz kendimize güveniyoruz. İlk dakikadan taraftarı arkamıza alarak içimizdeki ateşi sahaya yansıtarak basmadık yer bırakmayacağız” açıklamasını yaptı.

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