Ömer Bayram gözden düştü
Sezon başında Akhisar'dan transfer edilen Ömer Bayram gözden çabuk düştü...
Sarı kırmızılı takımda beklentilerin altında kalan ve Emre Taşdemir'in gelişi sonrası 3. sol bek pozisyonuna düşen milli futbolcu ile yollar ayrılacak. Ömer'in kiralık olarak gönderilmesi düşünülüyor.
400 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Ömer Bayram Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
27 yaşındaki futbolcu Akhisarspor'un yanı sıra Kayserispor ve Hollanda ekibi NAC Breda takımında forma giymişti.
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