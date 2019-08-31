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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.08.2019 - 00:37, Son Güncelleme:

Ömer Bayram: "Asla pes etmedik"

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Ömer Bayram: "Asla pes etmedik"

Kayserispor'u son bölümde gelen golle 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Ömer Bayram, maç sonu açıklamalar yaptı.

 Basit goller yediklerini vurgulayan Ömer Bayram, "İnanılmaz, zorlu bir maç oldu. Adrenalin ve tempo çok yüksekti. Goller, kırmızı kartlar, nasıl gelişti anlamadık. Maç boyunca kontrol bizdeydi aslında. Nedense ister istemez çok basit goller yiyoruz. Takım halinde birbirmizle konuştuk ve birbirimize inandık. İnanmak en önemli şey zaten. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

"HOCA BENİ ÖDÜLLENDİRDİ"

Orta saha oynamasını da değerlendiren Ömer Bayram, "Benim için aslında yeni bir şey değildi orta sahada oynamak. Alt yapılarda sol açık, sağ açık oynadım. Geçen sene benim için biraz zorlu geçmişti. Sezon başında hocam beni ortada denedi. İyi bir kamp geçirdiğimi düşünüyorum. Hiç pes etmedim. Hoca da beni ödüllendirdi. İnşallah elimden geleni yapmışımdır. Sonuçta gaip geldik." dedi.

Ömer Bayram sözlerini, "Nzonzi bana çok yardımcı oluyor. İngilizce konuşuyoruz sahada. Takım arkadaşlarım bana inanıyor, yardımcı oluyorlar. Ben de özgüvenim yerine geldiği için bu şekilde devam etmek istiyorum." ifadeleriyle tamamladı.

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