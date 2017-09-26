Ömer Aşık'ın hastalığının teşhisi kondu

New Orleans Pelicans Genel Menajeri Dell Demps, Şubat ayından bu yana sahalardan uzak kalan Ömer Aşık’a, Crohn hastalığı teşhisi konduğunu ve 31 yaşındaki oyuncunun dönüş tarihinin belirsiz olduğunu söyledi.

Peki Crohn hastalığı nedir? Tedavisi mümkün mü? Crohn hastalığının ortaya çıkardığı ataklar engellenebilir mi? İlerleyen zamanlarda daha büyük riskler söz konusu mu?

Tüm bu soruların yanıtlarını, Özel Çamlık Hastanesi Baş Hekim Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Burak Uzel, Spor Arena'ya verdi.

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

* Öncelikle sporcumuz Ömer Aşık’a çok geçmiş olsun diyorum. Crohn, bulaşıcı bir hastalık değildir. Yemekler veya içecekler aracılığıyla bu hastalığa yakalanma durumu söz konusu değil. Bir bağırsak ve sindirim sistemi problemi...

* Sık görülen bir rahatsızlık da değil. Tüm sindirim sistemini ağızdan başlayıp, makata kadar herhangi bir bölgesinden tutan iltihaplı bir hastalık.

* İnce veya kalın bağırsakta ya da her ikisinde birden yaşanabiliyor.

* 15-30 ve 60-70 yaş grupları olmak üzere iki yaş grubunda daha sık görülüyor.

* Tekrarlayıcı bir hastalık... Şiddetli karın ağrıları, ishal atakları yaşatıyor. 10 hastadan 1’inde süreklilik yapabiliyor. Bir sporcunun, müsabakaya çıkıp oynaması mümkün olmuyor.

* “Hastalığa yakalanmamak için bunlara dikkat etmek gerekiyor” diyemiyoruz. Sebebi tam olarak bilinmiyor. Genetik bazı özelliklerin rol aldığı tahmin ediliyor.

CROHN HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

* Tedavi aşamasında, basamak tedavi uygulanıyor. İlk başta iltihap geçirici basit ilaçlar kullanılıyor. Sonra kortizon gibi bağışıklığı daha baskılayıcı ilaçlar, hastaya verilebiliyor.

* Yeni tedaviler çıkmaya başladı ancak hastanın yaşadığı süreç takip edilerek uygulanabiliyor. Bağırsaklar bazen cerrahi müdahale yapılacak durumlara gelebiliyor.

* Bu hastalığı yaşayanların yüzde 30’u, komplikasyonlar nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalabiliyor. Ancak bu, hastalığı bitirici bir ameliyat değil. Şu anda, “hastalığı bitirici” herhangi bir tedavi

bulunmuyor. Yalnızca yaşam standardını yükseltecek tedaviler var. Tamamen yok etme şansımızın olacağı düşünülüyor fakat şu anda böyle bir tedavi yok.

* Eğer ishal ve karın ağrısı şikayeti 4 haftadan fazla sürerse, mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor.

* Normal hastalara, kesinlikle sigara içilmemesi öneriliyor. ABD’de hem Crohn olan hem de profesyonel spor yapan atletler, sporcular var. Bizim sporcumuzdaki atak sıklıkları fazla olduğu için müsabakalara çıkmasını engelliyor.

CROHN ATAKLARI NE ŞEKİLDE ENGELLENEBİLİR? RİSKLERİ NELER?

* Bu hastalık, beslenmeyle bir şekilde halledebilir ama demek ki Ömer Aşık’ın hastalığı baskı altına girmiyor. Sürekli iltihap yaratıyor. Hem ishal hem iltihap da, kilo kaybına neden olur. Böyle bir durumda spor yapmak yarardan çok zarar verir. Kasları yıpratacaktır.

* İltihap yayılabilir. Birkaç bölgeyi birden tamamen tutabilir.

* Hastaya, mekanik problemler yaratabilir. Ameliyat gerektirecek problemler, bağırsağın tıkanmasıyla ilgili problemler yaşanabilir. Enfeksiyonlara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Uzun vadede sürekli iltihap durumu, tutulan bölgede kanser riskini de artırabiliyor.