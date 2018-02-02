Ömer Aşık geri döndü! NBA'deki yıldızımız...

NBA'de New Orleans Pelicans forması giyen Ömer Aşık, ABD'deki ilk takımı Chicago Bulls'a takas edildi. New Orleans Pelicans ile Chicago Bulls arasında bir haftadır süren görüşmelerin ardından Ömer Aşık eski takımına döndü.

Chicago Bulls, takas sonrası Ömer Aşık ile birlikte Tony Allen, Jameer Nelson ve 2018 ilk tur draft hakkını elde ederken, New Orleans Pelicans’a Nikola Mirotic‘i verdi.

TAKAS EDİLDİ

Fenerbahçe’de sergilediği performans ile dikkat çeken Ömer Aşık, 2010 yılında NBA seçmelerinde Portland Trail Blazers takımı tarafından 2. tur 36. sıradan draft edilmişti. Daha sonra hakları Nuggets, Blazers ve Bulls arasında gerçekleşen üçlü bir takas sonrası Chicago Bulls’a geçmişti.

Chicago Bulls formasını iki sezon terleten Ömer Aşık, 2012-13 sezonu öncesinde sınırlı serbest oyuncu statüsünde yer alan Ömer Aşık, Houston Rockets ile 25.1 milyon dolar değerinde 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ömer Aşık daha sonra 15 Temmuz 2014 tarihinde, aralarında Houston Rockets ve Washington Wizards’ında bulunduğu üç takım arasında gerçekleşen bir takas sonucu New Orleans Pelicans takımına takas edildi.

McCollum üç çeyrekte 50 sayı bıraktı!