Olympique Marsilya deplasmanda Lille’i 1-0 yendi

LILLE, ligin 11. haftasının son mücadelesinde, Atiker Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki rakiplerinden Olympique Marsilya’yı konuk etti. Marsilya’nın hızlı başladığı maçta, 5. dakikada Sanson kendisinin ligdeki üçüncü ve takımının ilk golüne imza attı.
Karşılaşmanın ilk yarısında oyunu kontrol eden ve topu daha fazla ayağında tutan Lille ise bulduğu gol fırsatlarını değerlendiremedi ve ilk yarıyı Marsilya 1-0 önde kapattı.
Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarının sonunda başka gol olmayınca, Marsilya sahadan 1-0 galip ayrıldı. Marsilya ekibi bu sonuçla puanını 21’e yükselterek dördüncü sıraya gelirken, Lille bir maç eksikle 6 puanla 19. sırada kaldı.