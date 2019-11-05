Olympique Lyon Benfica Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından birinde, Fransa'nın güçlü ekibi Olympique Lyon ile Portekiz temsilcisi Benfica karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve tarih bilgisi merak konusu oldu. Peki, Olympique Lyon Benfica Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun iki güçlü ekibi Olympique Lyon ile Benfica bu akşam karşı karşıya gelecek. Durumu oldukça kritik olan iki ekip de üç puan için sahaya çıkacak. İşte, Olympique Lyon Benfica maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Olympique Lyon ile Benfica bu akşam Fransa'da karşı karşıya gelecek. TSİ: 23.00'da başlayacak mücadele, Bein Sports Max 1'den yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI
5 Kasım Salı:
20.55 Barcelona (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)
20.55 Zenit (Rusya) - Leipzig (Almanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Genk (Belçika)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Inter (İtalya)
23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Benfica (Portekiz)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
23.00 Valencia (İspanya) - Lille (Fransa)
6 Kasım Çarşamba:
20.55 Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Galatasaray
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
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