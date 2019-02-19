Olympique Lyon Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Olympique Lyon ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Fransa temsilcisi Olympique Lyon'un İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacağı müsabaka öncesi, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Olympique Lyon Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda?
Olympique Lyon ile Barcelona bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de ikinci maç öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Öte yandan bu kritik müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak. İşte, Olympique Lyon Barcelona maçına dair tüm detaylar...
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Olympique Lyon Barcelona bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak Olympique Lyon Barcelona maçı beIN SPORTS 2 kanalından canlı takip edilebilecek.
HAKEM CÜNEYT ÇAKIR
Fransa temsilcisi Olympique Lyon'un bugün İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacağı müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle