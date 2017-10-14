OLYMPIQUE Lyon, ligin dokuzuncu haftasının ilk mücadelesinde, Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Monaco’yu konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında oyunu kontrol eden ve topu daha fazla ayağında tutan Lyon’un gollerini 12. dakikada Mariano ve 23. dakikada Fekir attı. Monaco’nun gollerini ise 17. dakikada Lopes ve 34. dakikada Traore kaydetti. Böylece ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında ise her iki takımın karşılıklı atakları ve gol fırsatları oldu. Olympique Lyon’da Fekir, uzatma dakikalarında (90+5) duran toptan attığı gol ile takımına 3-2’lik skorla galibiyeti getirdi. Lyon temsilcisinde Fekir, Monaco karşısında kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı.

Ligde beş maçtır kazanamayan Olympique Lyon bu galibiyetle maç fazlasıyla 16 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Monaco ise 19 puanla ikinci sırada kaldı.