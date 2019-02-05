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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
05.02.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Olympic Marsilya Bourdeaux maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Olympic Marsilya Bourdeaux maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Olympic Marsilya Bourdeaux maçı ile Fransa Ligue 1'de mücadele devam ediyor. Aralarında oynadıkları son 10 karşılaşmadan 7'sini beraberlikle tamamlayan iki takım, galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Olympic Marsilya Bourdeaux maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler

Olympic Marsilya Bourdeaux maçı, Fransa Ligi'nde sıralamayı değiştirme etkisine sahip olacak. Lige orta sıralardan devam eden iki takım, üst sıralarda yer edinmek için galibiyete odaklanacak. Peki, Olympic Marsilya Bourdeaux maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

OLYMPİC MARSİLYA BOURDEAUX MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa 1. Liginde mücadele eden Olympic Marsilya, Bordeaux'u konuk edecek. 5 Şubat Salı günü saat 21.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

LİGUE 1'DE SON DURUM

Lider PSG, Olympique Lyon deplasmanında 2-1 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in de forma giydiği maçta Lille, evinde Nice'i 4-0 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

Ligue 1'in 23. haftası sonunda 2 maç eksiği bulunan PSG, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 46, Olympique Lyon 43 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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