Olympic Marsilya Bourdeaux maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Olympic Marsilya Bourdeaux maçı ile Fransa Ligue 1'de mücadele devam ediyor. Aralarında oynadıkları son 10 karşılaşmadan 7'sini beraberlikle tamamlayan iki takım, galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Olympic Marsilya Bourdeaux maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler
Olympic Marsilya Bourdeaux maçı, Fransa Ligi'nde sıralamayı değiştirme etkisine sahip olacak. Lige orta sıralardan devam eden iki takım, üst sıralarda yer edinmek için galibiyete odaklanacak. Peki, Olympic Marsilya Bourdeaux maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
OLYMPİC MARSİLYA BOURDEAUX MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fransa 1. Liginde mücadele eden Olympic Marsilya, Bordeaux'u konuk edecek. 5 Şubat Salı günü saat 21.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
LİGUE 1'DE SON DURUM
Lider PSG, Olympique Lyon deplasmanında 2-1 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini yaşadı.
Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in de forma giydiği maçta Lille, evinde Nice'i 4-0 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.
Ligue 1'in 23. haftası sonunda 2 maç eksiği bulunan PSG, 56 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 46, Olympique Lyon 43 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.
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