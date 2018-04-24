Olympiakos'ta 2 eksik! Printezis'in durumu...
Zalgiris Kaunas ile karşılaşmak için Litvanya’ya giden Olympiakos’ta koç Sfairopoulos ile kısa forvet Papapetrou açıklamalarda bulundu.
Saha avantajını ilk maçta kaybeden Olympiakos, serinin ikinci maçında Zalgiris‘i mağlup ederek durumu 1-1’e getirmişti.
Seri Litvanya’ya taşınırken Yunan ekibinin koçu Sfairopoulos ile kısa forvet Papapetrou, serinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Koç Sfairopoulos baskının Zalgiris üzerinde olacağını belirtirken maçın anahtarını da sakat oyuncuların yokluğunda takımının göstereceği performans olarak belirledi.
“Zalgiris avantajlı konumda ancak şimdi evlerinde oynayacaklar ve baskı Zalgiris oyuncularının üstünde olacak. Biz tecrübeliyiz ve Final Four’a kalma şansımızı artırmak için neleri yapmamız gerektiğini biliyoruz. İki maçta da hazır ve odaklanmış olmalıyız. Sakatlıklara bakarsak pek bir şey değişmedi. Printezis idmana çıkmadı ve oynayabilir mi belli değil. Milutinov kesin yok. Ancak geçtiğimiz maçta olduğu gibi bu sorunlara rağmen oynayacak oyuncular ellerinden gelen her şeyi yapacaklar.” dedi.
Kısa forvet Papapetrou da takımının daha önce bu durumlarda olduğunu ve kaliteleri bulunduğunu söyledi:
“Geçmişte de aynı durumda olmuştuk. Geçen yıl Efes'e karşı ev sahibi avantajını kaybetmiştik ama Final Four biletini kapmayı başarmıştık. Kaunas’ta en az bir maç kazanacak tecrübemiz ve kalitemiz var. Ribauntları kontrol etmeli ve sert savunma yapmalıyız.” açıklamasını yaptı.
(Eurohoops)
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