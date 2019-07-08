Olympiakos ve Panathinaikos’a ‘Hayır’ dedim
Fenerbahçe Beko ile sözleşmesini uzatan Yunan basketbolcu, Olympiakos ve Panathinaikos'u reddettiğini açıkladı.
Fenerbahçe Beko ile sözleşmesini 3 yıl uzatan Kostas Sloukas, Yunan ‘Real’ gazetesine yaptığı açıklamada, “Olympiakos ve Panathinaikos’la görüştüm. Düşündüm taşındım, organizasyonu, sporcuya saygısı ve taraftar sevgisi mükemmel olan F.Bahçe’de kalmaya karar verdim. Kararımda Obradovic’in de etkisi büyük oldu” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle