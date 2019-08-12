Olympiakos Medipol Başakşehir rövanş maçı ne zaman?
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve tarih bilgisi merak konusu oldu. Peki, Olympiakos Medipol Başakşehir rövanş maçı ne zaman?
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenilmişti. Gözler şimdi deplasmandaki rövanş maçında. İşte, Olympiakos Medipol Başakşehir maçına ilişkin tüm detaylar...
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek.
KİM NASIL TUR ATLAR?
Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor.
Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.
Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
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