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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.08.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Olympiakos – Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Olympiakos – Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Olympiakos - Başakşehir maçı için geri sayım devam ediyor. Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Peki, Olympiakos - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Olympiakos – Medipol Başakşehir karşılaşması için heyecan dorukta. Okan Buruk ve takımı rövanş maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Gökhan İnler, Atina'ya getirilmemişti. Okan Buruk, geniş kadrosundaki Stefano Napoleoni, Mevlüt Erdinç, Muhammet Demir ve Furkan Soyalp gibi isimleri de maç kadrosuna dahil etmedi.

Olympiakos-Medipol Başakşehir maçı, Georgios Karaiskakis Stadı'nda 13 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Yunan ekibi 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER:

Olympiakos: Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Gullherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero
Başakşehir: Mert, Caiçara, Viera, Mahmut, Clichy, Azubuike, Mossoro, Visca, Elia, Robinho, Crivelli

UEFA'dan Okan Buruk ve Chedjou'ya ceza

İlk maçtan 1-0 yenik ayrılan Başakşehir'de, maç sonu teknik direktör Okan Buruk ve savunma oyuncusu Aurelien Chedjou kart görmüştü. UEFA, rövanş maçı öncesinde bu iki isme ceza kesti.

UEFA Disiplin Kurulu, hakemin uyarılarına uymadığı için Okan Buruk'a 1 maç, Aurelien Chedjou'ya ise müsabaka görevlisine küfür etmekten dolayı 2 maç ceza verdi. Başakşehir Kulübü'ne ise maçta 5 ve üstü kart görmesi nedeniyle 5 bin 250 euro para cezası verdi.

Okan Buruk yönetiminde ikinci resmi maç

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ikinci resmi maçını da Olympiakos karşısında yapacak. Okan Buruk, yönetiminde sahasında Olympiakos’a 1-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, özel maçlarda ise 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlikle hazırlık dönemini tamamladı.

Deplasmanda 10. maç

İstanbul ekibi, Olympiakos mücadelesi ile Avrupa kupalarında 10. kez deplasmanda tek dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 9 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 9 maçta 11 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gördü. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1’lik skorla elde etti.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca’yı, 3’er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi. Medipol Başakşehir’in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa’da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda’nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul’da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets’i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyete ulaştı.

 

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