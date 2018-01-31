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Olympiakos Fenerbahçe maçı Euroleague ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 21. hafta maçlarıyla devam edecek. THY Avrupa Ligi'nin son finalistleri karşılaşıyor.. Fenerbahçe Doğuş, geçen sezon finalde yendiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la yarın deplasmanda karşılaşacak. Peki Olympiakos Fenerbahçe maçı Euroleague ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın, geçen sezon finalde mağlup ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında rakibini 80-64 yenen sarı-lacivertliler, tarihi bir başarı elde etmişti. Bu sezona da şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe Doğuş, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın ardından 14 galibiyetle 2. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'nde son 5 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında rakibine 90-83 kaybetmişti.

Olympiakos ise son haftalarda deplasmanlarda aldığı yenilgilere rağmen iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu. Aldığı 13 galibiyetin 8'ini seyircisi önünde elde eden Yunan ekibi, haftaya 5. sırada girdi. Olympiakos, bu sezon sahasında sadece Panathinaikos Superfoods'a kaybetti. Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlığı bulunan James Nunnally, Yunanistan deplasmanında oynayamayacak. Ev sahibi ekipte ise Dimitris Agravanis ve Kim Tillie sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe Doğuş ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi tarihinde 15. kez rakip olacak. Yunan ekibinin, sarı-lacivertliler karşısında galibiyet sayılarında 8-6 üstünlüğü bulunuyor.

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Olympiakos Fenerbahçe maçı Euroleague ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Olympiakos Fenerbahçe maçı 1 Şubat günü Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

THY AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

OG - M
1CSKA Moscow2016-4
2F.Bahçe Doğuş2014-6
3Real Madrid2013-7
4Panathinaikos2013-7
5Olympiakos2013-7
6Zalgiris2012-8
7BC Khimky2011-9
8M.Tel Aviv2011-9
9Baskonia209-11
10Unicaja208-12
11Crvena Zvezda208-12
12Barcelona207-13
13Valencia207-13
14Brose Basket207-13
15EA7 Milano206-14
16Anadolu Efes205-15

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