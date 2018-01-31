Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın, geçen sezon finalde mağlup ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında rakibini 80-64 yenen sarı-lacivertliler, tarihi bir başarı elde etmişti. Bu sezona da şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe Doğuş, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın ardından 14 galibiyetle 2. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'nde son 5 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında rakibine 90-83 kaybetmişti.

Olympiakos ise son haftalarda deplasmanlarda aldığı yenilgilere rağmen iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu. Aldığı 13 galibiyetin 8'ini seyircisi önünde elde eden Yunan ekibi, haftaya 5. sırada girdi. Olympiakos, bu sezon sahasında sadece Panathinaikos Superfoods'a kaybetti. Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlığı bulunan James Nunnally, Yunanistan deplasmanında oynayamayacak. Ev sahibi ekipte ise Dimitris Agravanis ve Kim Tillie sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe Doğuş ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi tarihinde 15. kez rakip olacak. Yunan ekibinin, sarı-lacivertliler karşısında galibiyet sayılarında 8-6 üstünlüğü bulunuyor.

En Çok Oynanan Bahis 846 (L:147,5)Olympiakos - Fenerbahçe 1 AÜAltı 1,70 1432 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 846 Olympiakos - Fenerbahçe 1 11,70 % X % 21,70 %

Olympiakos Fenerbahçe maçı Euroleague ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Olympiakos Fenerbahçe maçı 1 Şubat günü Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3'ten yayınlanacak.

THY AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

O G - M 1 CSKA Moscow 20 16-4 2 F.Bahçe Doğuş 20 14-6 3 Real Madrid 20 13-7 4 Panathinaikos 20 13-7 5 Olympiakos 20 13-7 6 Zalgiris 20 12-8 7 BC Khimky 20 11-9 8 M.Tel Aviv 20 11-9 9 Baskonia 20 9-11 10 Unicaja 20 8-12 11 Crvena Zvezda 20 8-12 12 Barcelona 20 7-13 13 Valencia 20 7-13 14 Brose Basket 20 7-13 15 EA7 Milano 20 6-14 16 Anadolu Efes 20 5-15

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