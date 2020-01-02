Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 526.maç!

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. THY Avrupa Ligi'nde son 5 haftada sadece 1 maç kazanabilen Fenerbahçe Beko, heyecan dolu mücadelesine devam edecek. Peki, Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 2 Ocak Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports 4 kanalından canlı izlenebilecek.

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Anahtar istatistikler şu şekilde...

* Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki son 5 maçında rakiplerine 80 sayı ve üzeri skor atma imkanı verdi.

* Fenerbahçe Beko bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

* Olympiakos, Euroleague’deki son 10 maçın 7’sinde 80 sayı ve üzeri skor üretti.

* Olympiakos, Euroleague’deki son 3 iç saha maçını kazandı.

Maç öncesi notlar

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında bugün Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak.



Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.



Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe Beko, geride kalan 16 haftada 5 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, 18 takımın mücadele ettiği ligde averajla 15. sırada yer alıyor.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda istikrarlı sonuçlar elde edemeyen Olympiakos ise yaptığı 16 maçın 6'sını kazandı, 10'unda ise sahadan mağlup ayrıldı. Yunanistan ekibi, averajla 12. basamakta bulunuyor.



Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında organizasyonda oynanan 25 maçın 14'ünü Olympiakos kazandı, 11 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko galip tamamladı.



AVRUPA'DA 526. MAÇ



Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 526. maçına bugün Olympiakos karşısında çıkacak.



Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 525 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 323 maçın 189'unu kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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