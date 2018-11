Obradovic’in öğrencileri son resmi maçına ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Bahçeşehir Koleji’ne 11 Kasım Pazar günü 20:00’de konuk olan ekip mücadeleyi 77-84 galip bitirerek altıda altı yaptı. Fenerbahçe’de Jan Vesely 22 sayı ve 5 ribaund, Joffrey Lauvergne ise 16 sayı ve 4 ribaund ile oynadı.

Fenerbahçe'de eşi doğum yapan Jan Vesely bugünkü kafilede yer almayacak.

Olympiakos Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 7. hafta maçında 15 Kasım Perşembe günü (bu akşam) TSİ 22:00’de Yunanistan’ın Olympiakos takımına konuk oluyor. Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Fernando Rocha (Portekiz), Carlos Peruga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Kostas Sloukas, son 16 EuroLeague mücadelesinin 15’inde en az bir 3 sayı isabeti kaydetti.

Jan Vesely’nin geçmiş yıllardaki EuroLeague faul ortalaması %56.2 idi. Ancak bu sezon geride kalan maçlarda faul çizgisinde yakaladığı 24/26’lık isabet oranıyla (%92.3) dikkat çekiyor. Çek yıldızın, son beş EuroLeague mücadelesinde de en az bir top çalmaya imza attı. Başarılı oyuncu, son altı EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.

Luigi Datome, son altı EuroLeague müsabakasında da en az bir 3 sayılık basket buldu.

Jan Vesely, EuroLeague’de bu sezon maç başına 24.0 verimlilik puanı ortalamasıyla en değerli ikinci oyuncu. Başarılı pivot, maç başına 1.7 top çalma ortalamasıyla da lig genelinde üçüncü sırada bulunuyor.

Ali Muhammed, 23 sayı daha bulması halinde EuroLeague’de 1000 sayı barajına ulaşacak. A.Muhammed’in EuroLeague’de 200. üç sayı isabetini bulmasına ise sadece bir başarılı atış kalmış durumda.

Luigi Datome, 5 üç sayı isabeti daha kaydetmesi halinde bu alanda 200 barajına ulaşmış olacak.

Olympiakos hakkında

Son on yılda altı kez Final Four oynama başarısı gösteren, beş kez finale yükselen ve bu süreçte iki kez EuroLeague kupasına uzanan Olympiakos , Yunanistan basketbolunun en istikrarlı temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. 1930’lu yıllarda basketbol faaliyetlerine başlayan Pire ekibi, ilk Yunanistan Ligi şampiyonluğuna 1949’da ulaştı. Altın dönemini 90’lı yıllarda yaşayan Olympiakos , koç Ioannis Ioannidis yönetiminde 93-96 yılları arasında dört Yunan Ligi şampiyonluğu kazandı ve 1994, 1995 yıllarında EuroLeague’de final oynadı. Rakip ekip, iki finalde de İspanyol takımları Joventut Badalona ve Real Madrid engellerine takıldı. 1997 yılında Dusan Ivkovic’in başantrenör olmasının ardından bir Yunan takımının ulaştığı ilk üçlü şampiyonluğa erişen Olympiakos , bu senede müzesine Yunanistan Ligi, Yunanistan Kupası ve EuroLeague şampiyonluklarını eklemiş oldu. Olympiakos ’un David Rivers, Georgios Sigalas, Eddie Johnson, Panagiotis Fasoulas, Franko Nakic ve Milan Tomic’li kadrosu, finalde Barcelona’yı 73-58 mağlup ederek EuroLeague’de ilk kez mutlu sona ulaşmıştı. 1999 yılında tekrar Final Four oynayan Pire temsilcisi, 2002’de Yunanistan Kupası’nı kaldırdı. Birkaç sessiz sezonun ardından 2005-06’da EuroLeague Play-off’larına geri dönen Olympiakos , Yunanistan Ligi’nde de final oynadı. 2009’da uzun bir aranın ardından tekrar Final Four yapan kırmızı-beyazlılar, hem bu kulvarda hem de Yunanistan Ligi ve Yunanistan Kupası finallerinde ezeli rakibi Panathinaikos engeline takıldı.

2010’da Paris’te düzenlenen Final Four’da final oynayan Olympiakos , bu kez de Barcelona’ya şampiyonluk maçında kaybetti. Kupalar listesine 2010 ve 2011’de Yunanistan Kupası’nı ekleyen Olympiakos , 2012’de Dusan Ivkovic yönetiminde EuroLeague ve Yunanistan Ligi şampiyonluklarını 15 yıl aranın ardından elde ederek duble yapmış oldu. 2012’de Vassilis Spanoulis önderliğinde ve Georgios Printezis, Kyle Hines, Kostas Papanikolaou gibi isimler eşliğinde İstanbul’daki Final Four’da yarı finalde Barcelona’yı geçen Olympiakos , finalde de müthiş bir geri dönüşe imza atarak CSKA’yı Printezis’in son saniyedeki basketiyle 62-61 yenmişti. Bir sonraki sezonda Georgios Bartzokas yönetiminde yine Final Four oynayan kırmızı-beyazlılar, EuroLeague ve Final Four MVP’si Spanoulis’in performansıyla bu kez Londra’da EuroLeague’in en büyüğü oluyordu. Yarı finalde CSKA Moskova, finalde ise Real Madrid’i geride bırakan Pire ekibi, üçüncü kez Avrupa’nın en büyük kupasının sahibi oldu. 2013-14’ü kupasız geçiren rakibimiz, 2015’te ise Ioannis Sfairopoulos yönetiminde EuroLeague’de şampiyonluk maçına çıkıyor ancak ev sahibi Real Madrid’i geçemiyordu. Bu sezonda Yunanistan Ligi şampiyonluğuna ulaşan Pire ekibi, bu başarıyı son 18 sene içerisinde ikinci kez tekrar etmiş oldu.

2016’da 10 yıl sonra ilk kez EuroLeague’de Play-off göremeyen Olympiakos , Spanoulis önderliğinde Panathinaikos’a karşı iki deplasman galibiyeti alarak Yunanistan Ligi’ndeki şampiyon unvanını korudu. 2017’de bir kez daha EuroLeague finali oynayan ancak bu kez Fenerbahçe’ye kaybeden Olympiakos , son EuroLeague sezonunda da Play-off turunda Zalgiris Kaunas’ın büyük bir sürprize imza atmasına engel olamadı.

Kırmızı beyazlıların müzesinde 3 EuroLeague, 1 Kıtalararası Kupa, 12 Yunanistan Ligi ve 9 Yunanistan Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

Olympiakos ’ta son durum

EuroLeague’in en kariyerli koçlarından biri olan David Blatt tarafından çalıştırılan Olympiakos ’un kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Nigel Williams-Goss, Vassilis Spanoulis, Janis Strelnieks, Vangelis Mantzaris, Vasilis Toliopoulos

Forvetler: Axel Toupane, Kostas Papanikolaou, Janis Timma, Sasha Vezenkov, Georgios Printezis, Dimitris Agravanis

Pivotlar: Nikola Milutinov, Zach Leday, Georgios Bogris

Koç: David Blatt

Olympiakos , bu sezon EuroLeague’de oynadığı altı maçta üç galibiyet aldı. Rakibimiz, son iki EuroLeague karşılaşmasında CSKA Moskova’ya 69-65 ve Panathinaikos’a 93-80 yenildi. Panathinaikos mücadelesinde Printezis 26 sayı, 4 ribaund, 3 asist üretti ve 34 verimlilik puanına ulaştı. Janis Timma ise 5/6 üç sayı isabetiyle 17 sayı buldu ancak bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı. Olympiakos , EuroLeague’de geride kalan altı maçının dördünü deplasmanda oynadı.

Kırmızı-beyazlılar, Yunanistan Ligi’nde çıktığı beş maçı da kazandı. Pire ekibi, son lig karşılaşmasında Lavrio’yu 102-63 ile geçti. Altı oyuncunun çift haneli sayılarda skor ürettiği Olympiakos ’ta en skorer isim 16 sayıyla Nikola Milutinov oldu.

Olympiakos ’ta Zach LeDay ve Nigel Williams-Goss bu sezon ilk kez EuroLeague tecrübesi yaşayan oyuncular.

Georgios Printezis, son dört EuroLeague karşılaşmasında da çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti.

Nikola Milutinov, EuroLeague’de maç başına 7.5 ribaund alıyor ve bu alanda ligin en iyi ikinci oyuncusu.

Vassilis Spanoulis, EuroLeague’de maç başına 5.8 asist yapıyor ve genel sıralamada beşinci basamakta bulunuyor.

Janis Strelnieks, EuroLeague’de tüm zamanların en iyi beşinci faul atıcısı olarak dikkat çekiyor (%91.9).

Sasha Vezenkov, EuroLeague’de %64.57 iki sayılık atış yüzdesiyle organizasyon tarihinin en iyi onuncu oyuncusu.

Vassilis Spanoulis, toplam 1322 asistle EuroLeague tarihinin bu alandaki lideri durumunda. Yunan yıldızın kariyerinde 3,794 sayı var ve bu alanda da lig tarihinin en iyi ikinci oyuncusu. Bu alanda liderlik ise 4,152 ile Juan Carlos Navarro’ya ait. Spanoulis, EuroLeauge’de bugüne dek 418 üç sayı isabeti buldu ve üçüncü sıradaki Gianluca Basile’yi yakalamasına yalnızca üç isabet kaldı.

Georgios Printezis’in EuroLeague kariyerinde 1086 ribaundu var ve bu alanda 10. sırada yer alıyor. Printezis, 31 ribaund daha alması halinde dokuzuncu basamaktaki Mike Batiste’yi yakalayacak.

Vangelis Mantzaris üç 3 sayılık isabet daha bulması halinde EuroLeague’de bu alanda 200 barajına erişecek.