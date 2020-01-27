MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriOlympiakos, ABD'li basketbolcu Octavius Ellis'i transfer etti
GeriBasketbol Olympiakos, ABD'li basketbolcu Octavius Ellis'i transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 22:12,Son Güncelleme:/

Olympiakos, ABD'li basketbolcu Octavius Ellis'i transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Olympiakos, ABD'li basketbolcu Octavius Ellis'i transfer etti

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, ABD'li pivot Octavius Ellis'i kadrosuna kattı.

Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki Ellis ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Karadağ'ın Mornar Bar ve Rusya'nın Enisey takımlarında oynayan Ellis, 2017'den bu yana Yunanistan ekibi Promitheas Patras'ta görev yapıyordu.

Ellis, bu sezon Promitheas Patras formasıyla ULEB Avrupa Kupası'nda 10,8 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,1 blok ortalamaları yakaladı.

THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi veren Olympiakos, 21 maçta elde ettiği 8 galibiyetle 12. sırada yer aldı.

Olympiakos, ABDli basketbolcu Octavius Ellisi transfer etti

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle