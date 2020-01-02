Olympiakos 87-96 Fenerbahçe Beko

THY Euroleaguenin 17nci haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos’u 96-87 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 32 sayıyla Fenerbahçe Beko’dan Nando De Colo oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, deplasmanda 2’nci galibiyetini aldı.

SALON: Barış ve Dostluk Spor



HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Olegs Latisevs, Robert Vyklicky



OLYMPIAKOS: Vassilis Spanoulis 14, Kostas Papanikolaou 11, Georgios Printezis 14, Will Cherry 10, Nikola Milutinov 11, Augustine Rubit 4, Brandon Paul 11, Wade Baldwin, Willie Reed 10, Taylor Rochestie 2, Sasha Vezenko



FENERBAHÇE BEKO: Kostas Sloukas 14, Derrick Williams 13, Nikola Kalinic 6, Malcolm Thomas 2, Nando De Colo 32, Luigi Datome 15, Melih Mahmutoğlu 8, Leo Westermann 6



1İNCİ PERİYOT: 20-22



DEVRE: 40-52



3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-74

- Spanoulis tarihe geçti

Olympiakos'un Yunan yıldızı Vassilis Spanoulis, Avrupa Ligi tarihinin gelmiş geçmiş en skorer ismi oldu.

Karşılaşmayı 14 sayıyla tamamlayan 37 yaşındaki oyuncu, Avrupa Ligi'nde toplamda 4 bin 157 sayıya ulaştı. Spanoulis, basketbolu bırakan İspanyol isim Juan Carlos Navarro'yu geride bıraktı. Navarro, Avrupa Ligi'nde 4 bin 152 sayı kaydetmişti.

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