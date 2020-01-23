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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 21:45,Son Güncelleme:/

Olympiakos 72-64 OGM Ormanspor

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Olympiakos 72-64 OGM Ormanspor

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 72-64 yenildi.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Olympiakos, ilk çeyreğini 20-17 önde kapattığı mücadelenin devre arasına da 37-28 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 55-49 önde geçtiği karşılaşmayı 72-64 kazandı.

Olympiakos'ta 23 sayı kaydeden Jacki Gemelos, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 29 Ocak Çarşamba günü 16.00'da başkent Ankara'daki Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak

Olympiakos 72-64 OGM Ormanspor

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