Olympiacos Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 417. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 416 karşılaşmada 211 galibiyet ve 205 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 50,7) elde etti.

Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 42 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 18 galibiyet ve 24 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 38 karşılaşmada Anadolu Efes 17 galibiyet ve 21 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in altıncı haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Panathinaikos Opap takımına deplasmanda 70-86 mağlup olmuş, Olympiacos ise İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımına evinde 90-65 yenilmişti. Euroleague’de altıncı haftanın ardından Anadolu Efes dört galibiyet ve iki mağlubiyet ile altıncı, Olympaicos ise iki galibiyet ve dört mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.

Olympiacos Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines Euroleague’in yedinci haftasında 7 Kasım 2019, Perşembe günü Yunanistan’ın Olympiacos takımına konuk oluyoruz. Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma TSİ 22:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Rakamlarla Anadolu Efes

Bryant Dunston, Turkish Airlines Euroleague’de bugüne kadar yaptığı 240 blok ile Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ikinciliğini sürdürdü. Listede ilk sırada ise 249 blok ile Fran Vazquez yer alıyor. Tibor Pleiss ise 162 blok ile yedinciliği Mirza Begic ile paylaşıyor. Listede altıncı sırada 174 blok ile Stephane Lasme yer alıyor.

Dunston, Euroleague’de forma giydiği son 21 maçın 20’sinde sahadan en az bir blok yaparak ayrıldı.

Bryant Dunston, Euroleague’de bugüne kadar aldığı 401 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında sekizinci sırada bulunuyor. Listede yedinci sırada ise 415 hücum ribaundu bulunan Jan Vesely yer alıyor.

Dunston, dört ribaunt daha aldığı takdirde Euroleague kariyerindeki 1000. ribaunduna ulaşacak.

Anadolu Efes’te beşinci sezonunu geçiren Dunston, bugüne kadar oynadığı 131 karşılaşmada kaydettiği 1258 sayı ile Anadolu Efes’in Turkish Airlines Euroleague’deki en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Shane Larkin, Euroleague’de forma giydiği son 19 maçta sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Larkin, ayrıca görev yaptığı son 14 maçın 13’ünü çift haneli skorlar üreterek tamamladı.

Adrien Moerman Euroleague’de kullandığı son 10, James Anderson da son 15 serbest atışını sayıya çevirdi.

Chris Singleton’ın Euroleague kariyerindeki 100. bloğuna ulaşması için 3 blok daha yapması gerekiyor.

Altı hafta sonunda maç başına 17,80 sayı ortalaması bulunan Shane Larkin beşinci, 16,0 ortalaması bulunan Vasilije Micic ise yedinci sırada bulunuyor.

Micic, ayrıca maç başına yaptığı 7,0 asist ile en çok asist yapan oyuncular kategorisinde ikinci, maç başına 2,17 top çalma ortalaması ile de en çok top çalan oyuncular listesinde ise ilk sırada yer alıyor.

Ribaunt kategorisinde ise maç başına 6,33 ribaunt ortalaması bulunan Bryant Dunston bu sıralamada yedinci, blok kategorisinde ise maç başına 1,50 blok ortalaması ile ikinci durumda bulunuyor.

Ergin Ataman’ın Turkish Airlines Euroelague’de halen 99 galibiyeti bulunuyor. Turkish Airlines Euroleague’de ilk kez İtalya’nın Montepaschi Siena takımında 2002-03 sezonunda baş antrenörlük yapan Ergin Ataman, sonrasında sırası ile Ülker, İtalya’nın Climamio Bologna, Anadolu Efes, Galatasaray takımlarını çalıştırmıştır. Ergin Ataman’ın toplam 230 Euroleague karşılaşmasında 99 galibiyeti bulunmaktadır. Bryant Dunston, Turkish Airlines Euroleague’de bugüne kadar yaptığı 240 blok ile Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ikinciliğini sürdürdü. Listede ilk sırada ise 249 blok ile Fran Vazquez yer alıyor. Tibor Pleiss ise 162 blok ile yedinciliği Mirza Begic ile paylaşıyor. Listede altıncı sırada 174 blok ile Stephane Lasme yer alıyor.

Dunston, Euroleague’de forma giydiği son 21 maçın 20’sinde sahadan en az bir blok yaparak ayrıldı.

Bryant Dunston, Euroleague’de bugüne kadar aldığı 401 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında sekizinci sırada bulunuyor. Listede yedinci sırada ise 415 hücum ribaundu bulunan Jan Vesely yer alıyor.

Dunston, dört ribaunt daha aldığı takdirde Euroleague kariyerindeki 1000. ribaunduna ulaşacak.

Anadolu Efes’te beşinci sezonunu geçiren Dunston, takımımızda bugüne kadar oynadığı 131 karşılaşmada kaydettiği 1258 sayı ile Anadolu Efes’in Turkish Airlines Euroleague’deki en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Shane Larkin, Euroleague’de forma giydiği son 19 maçta sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Larkin, ayrıca görev yaptığı son 14 maçın 13’ünü çift haneli skorlar üreterek tamamladı.

Adrien Moerman Euroleague’de kullandığı son 10, James Anderson da son 15 serbest atışını sayıya çevirdi.

Chris Singleton’ın Euroleague kariyerindeki 100. bloğuna ulaşması için 3 blok daha yapması gerekiyor.

Altı hafta sonunda maç başına 17,80 sayı ortalaması bulunan Shane Larkin beşinci, 16,0 ortalaması bulunan Vasilije Micic ise yedinci sırada bulunuyor.

Micic, ayrıca maç başına yaptığı 7,0 asist ile en çok asist yapan oyuncular kategorisinde ikinci, maç başına 2,17 top çalma ortalaması ile de en çok top çalan oyuncular listesinde ise ilk sırada yer alıyor.

Ribaunt kategorisinde ise maç başına 6,33 ribaunt ortalaması bulunan Bryant Dunston bu sıralamada yedinci, blok kategorisinde ise maç başına 1,50 blok ortalaması ile ikinci durumda bulunuyor.

Baş antrenörümüz Ergin Ataman’ın Turkish Airlines Euroelague’de halen 99 galibiyeti bulunuyor. Turkish Airlines Euroleague’de ilk kez İtalya’nın Montepaschi Siena takımında 2002-03 sezonunda baş antrenörlük yapan Ergin Ataman, sonrasında sırası ile Ülker, İtalya’nın Climamio Bologna, Anadolu Efes, Galatasaray takımlarını çalıştırmıştır. Halen takımımızın başında bulunan Ergin Ataman’ın toplam 230 Euroleague karşılaşmasında 99 galibiyeti bulunmaktadır. Takımımız Olympiacos’u mağlup ettiği takdirde baş antrenörümüz Ergin Ataman, Turkish Airlines Euroelague'deki 100. galibiyetine ulaşacak.Anadolu Efes'in Olympiacos’u mağlup ettiği takdirde baş antrenör Ergin Ataman, Turkish Airlines Euroelague'deki 100. galibiyetine ulaşacak.