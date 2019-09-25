Ölümden dönen Van Dijk vasiyetini bile yazmış
Liverpool’un yıldızı Virgil Van Dijk, 2012 yılında ölümden döndü. Zorlu zamanlardan geçen Hollandalı yıldız vasiyetini bile yazdığını söyledi.
Koray Durkal / Spor Arena Dış Haberler
UEFA Yılın Futbolcusu ödülünü alan ve ardından FIFA tarafından düzenlenen The Best ödüllerinde Messi’nin ardından ikinci olan Van Dijk, 2012 yılında Groningen forması giyerken ölümden döndü. Hocası tarafından iyi olmadığı gözlemlenen Van Dijk önce karın içi iltihabı ardından apandisit ve böbrek iltihaplanması yaşadı. Uzun zaman hastanede tedavi gören Van Dijk o dönemi şu sözlerle aktardı;
“Görebildiğim tek şey üstümdeki tüplerdi. Vücudum bitik haldeydi, hiçbir şey yapamadım. En kötü senaryolar kafamın içinde dolaşıyordu ve ölürsem paramın bir kısmının anneme verilmesini istedim. Kimse vasiyetimi yazmak ya da konuşmak istemiyordu ancak bir süre sonra mecbur kaldılar”
Tedavisinin ardından sağlığına yeniden kavuşan ve yeşil sahalara dönen Van Dijk, Celtic ve Southampton maceralarının ardından Liverpool’da dünyanın en iyi savunmacılarından biri oldu.
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