MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOltion Bilalli, Galatasaray için İstanbul'a geliyor | Transfer haberleri
GeriFutbol Oltion Bilalli, Galatasaray için İstanbul'a geliyor | Transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.01.2020 - 21:26,Son Güncelleme:/

Oltion Bilalli, Galatasaray için İstanbul'a geliyor | Transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oltion Bilalli, Galatasaray için İstanbul'a geliyor | Transfer haberleri

Galatasaray'ın profesyonel sözleşme imzalayacağı konuşulan Oltion Bilalli, İstanbul'a geliyor.

18 yaşındaki Kosovalı hücum oyuncusu Oltion Bilalli, Galatasaray alt yapısı için İstanbul'a geliyor.

Bilali daha önce daha önce U17 takımında da antrenmanlara çıkmıştı.18 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve forvette görev yapabiliyor.

Oltion Bilalli, Galatasaray için İstanbula geliyor | Transfer haberleri

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: 'Ben o cümleyi kullanmazdım'Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım" dedi.
daha fazla video için

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle