Haber Giriş: 05.01.2020 - 21:26,
Oltion Bilalli, Galatasaray için İstanbul'a geliyor | Transfer haberleri
Galatasaray'ın profesyonel sözleşme imzalayacağı konuşulan Oltion Bilalli, İstanbul'a geliyor.
18 yaşındaki Kosovalı hücum oyuncusu Oltion Bilalli, Galatasaray alt yapısı için İstanbul'a geliyor.
Bilali daha önce daha önce U17 takımında da antrenmanlara çıkmıştı.18 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve forvette görev yapabiliyor.
Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e: 'Ben o cümleyi kullanmazdım'Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığını açıklamasıyla ilgili olarak, "Ben o cümleyi kullanmazdım. Bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım" dedi.
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