Oltion Bilalli, Galatasaray için İstanbul'a geliyor | Transfer haberleri

18 yaşındaki Kosovalı hücum oyuncusu Oltion Bilalli, Galatasaray alt yapısı için İstanbul'a geliyor.

Bilali daha önce daha önce U17 takımında da antrenmanlara çıkmıştı.18 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve forvette görev yapabiliyor.

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