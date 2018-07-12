Oliveira’ya onay çıktı
10 numara arayışlarını sürdüren, ancak maliyet olarak uygun isimlere yönelen Beşiktaş’a menacerlerden Sergio Oliviera önerisi gelmişti.
10 numara arayışlarını sürdüren, ancak maliyet olarak uygun isimlere yönelen Beşiktaş’a menacerlerden Sergio Oliviera önerisi gelmişti.
Porto’da forma giyen ve kariyerine daha çok şans bulabileceği bir takımda devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak Beşiktaş’a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.
Teknik heyetin onayını alan transfer için yönetim fiyat yoklamasına başlayacak. (Fanatik)
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