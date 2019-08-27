Olimpiyat Stadı, Wembley gibi olacak

İstanbul’daki stadı ilk etapta 150 milyon TL’lik yatırımla Mayıs 2020’deki Şampiyonlar Ligi finaline hazır hale getireceklerini belirten Özdemir, daha sonra yapacakları değişikliklerle de tıpkı İngiltere’deki Wembley gibi milli takım stadına dönüştüreceklerini söyledi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, plan ve projeleriyle ilgili Hürriyet Yazarı Fatih Çekirge’ye önemli açıklamalar yaptı: · UEFA ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Lisans Kurulu’nu yeniden yapılandırdık. Artık kulüplerimizin mali yapılarını

biz denetleyeceğiz. Şimdi bilançoları aldık. 2 Eylül’de her kulübün yıl boyunca ne kadar para harcayabileceğini ortaya koyacağız ve bunu internet sitemizde ilan edeceğiz. Transfer paraları, teknik direktörün ücreti, seyahat giderleri, tümü bunun içinde olacak. Borcu olmayan kulüplerin daha yüksek harcama limitleri olacak.

Kulüplerimizin finansal yapıları 3 yıl içinde düzlüğe çıkar

ÜÇ ayda bir kulüplerin bilançolarını alacağız, bizim dediğimiz şekilde harcamışlar mı diye inceleyeceğiz. İlk yıl harcama limitlerini yüzde 30 aşabilirler. İkinci yıl yüzde 15 aşabilirler. Üçüncü yıl esneme payı bulunmayacak. Toplanan yardım paraları da bilançolarda gözükecek. · Kurallara uymayanlara, puan silme dahil ağır cezalar gelecek. Bunu oturtabilirsek kulüplerin finalsal yapıları 3 yıl içinde düzlüğe çıkar. · Yaklaşık 500 milyon dolar yıllık yayın gelirlerimiz var, Şampiyonlar Ligi vs. baktığınız zaman Türkiye’deki futbol ekonomisi 2 milyar dolar büyüklüğünde. · Yüksek kurlar ve faizlerden futbol ekonomisi de etkilendi. 9-10 milyar TL civarında olduğu düşünülen borç 14 milyar TL’ye çıktı.

İstanbul’daki Süper Kupa maçını 212 ülkede 2 milyar kişi izledi

14 Ağustos’ta İstanbul’da oynanan Süper Kupa maçı bizim iftihar ettiğimiz bir gece oldu. 212 ülkede 2 milyar kişi izledi, Türkiye’ye reklam getirisi 1 milyar TL’yi geçti. Gelecek yıl Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali bundan daha büyük bir maç. · Bu stat birçok açıdan çağdışı. Zemini aşağı indireceğiz, 70 bin kişinin sahanın tamamını görmesini sağlayacağız, elektronik sistemleri de yenileyeceğiz. Birinci kademede 150 milyon TL harcayacağız. · Bu maçtan sonra stadın etrafını yükselteceğiz ve üstünü kapatacağız. Seyirci kapasitesi 80 bini aşacak. İngiltere’deki Wembley ve Fransa’daki Stade de France gibi milli takım stadı olacak. Yapımı 1.5 yıl içinde bitecek.

Kulüplerimiz harcamalarını kısıtladı büyük paralara futbolcu almıyorlar

KULÜPLERİMİZ harcamalarına kısıtlama getirdi diyebilirim. Artık büyük paralara futbolcu almıyorlar. Serbest kalmış oyuncuları almaya çalışıyorlar veya kiralama yoluna gidiyorlar. · Ligimizin kalitesinde bir düşüş yok. Geçen sezon da çok iyi gitti, çekişmeli bir lig oldu. Son haftaya kadar 3 takım şampiyonluk için yarıştı. Bu sene de öyle bir lig yaşayacağımıza inanıyorum. Bizim için daha sevindirici olanı; bir takımımızın Şampiyonlar Ligi’nde, üç takımın da Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek olması. · TFF olarak iki tane önemli sportif hedefimiz var; 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası’na katılabilmek.

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