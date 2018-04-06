Olimpiyat köyünde taciz skandalı
Avustralya’da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları’nda taciz skandalı yaşandı.
Afrika ülkelerinden Mauritius’un 52 yaşındaki kafile başkanı Kaysee Teeroovengadum’un, aynı ülkeden oyunlara gelen 26 yaşındaki cirit atıcı Jessika Selma Rosun’u taciz ettiği açıklandı. Olay adli makamlara intikal ederken Teeroovengadum görevinden istifa etti. Tacizci kafile başkanı olimpiyat köyünden ayrılsa da soruşturma nedeniyle Avustralya’dan ayrılmadı.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle