Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriOlimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
GeriSpor Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
01.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşacak. Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turuna katılan ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile ilk maçta 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, deplasmanda turu geçeceğine inanıyor. İşte, Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçına ilişkin detaylar...

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu akşam Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

YENİ MALATYASPOR TUR PEŞİNDE

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, ligi 5. sırada bitirerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turunda mücadele etmeye hak kazanarak ilk maçını oynadı.

Malatya'nın 16 yıl sonra bir takımı Avrupa kupalarında boy gösterdi. Malatya ekibi, ikinci eleme turunda Yeni Malatya Stadı'nda konuk ettiği Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.

Turu rövanş maçına bırakan sarı-siyahlılar, deplasmanda turu atlayarak üçüncü eleme turunda mücadele etmeyi hedefliyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da ilk kez mücadele ettiklerini belirtti.

Aldıkları sonucun dezavantajlı gibi görünse de turu geçeceklerine yürekten inandıklarına dikkati çeken Çelikel, şunları söyledi:

"Takım tam anlamıyla hazır olmasa da yeni transferlerimizin sahada gösterdiği performans gerçekten bizleri memnun etti. Tüm futbolcu kardeşlerimiz ellerinden geleni yaptı ve yapmaya devam edecek. Yeni Malatyaspor olarak Slovenya'dan galip gelerek turu geçeceğiz. Hedefimiz değişmedi UEFA'da gruplara kalacağız inşallah. Taraftarlarımıza, Malatyalı hemşehrilerimize ve tüm futbolseverlere grup maçlarına kadar seyri güzel mücadeleler izleteceğiz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Cenk Renda: Anadolu Efes'i yenerek sezona başlamak istiyoruz
CSKA Moskova, Ron Baker ile anlaştı! | Transfer haberleri...
Real Madrid Fenerbahçe maçının özeti ve golleri!