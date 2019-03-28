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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.03.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Olimpia Milano Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Olimpia Milano ile Fenerbahçe Beko basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde kritik haftaya giriliyor. Liderlik pozisyonunu koruyabilmek için yalnızca bir galibiyete ihtiyacı bulunan Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano karşısında alacağı galibiyetle birlikte THY Avrupa Ligi'ni lider pozisyonda tamamlayarak Play-Offlara avantajlı girecek. Peki, Olimpia Milano Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Olimpia Milano Fenerbahçe maçı ile basketbolseverler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sarı Lacivertli temsilcimizin kazanması halinde Play Offlara büyük bir avantajla gireceği karşılaşma, canlı yayında takip edilebilecek. Peki, Olimpia Milano Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

OLİMPİA MİLANO FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 29. Hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano'ya konuk olacak. 28 Mart Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında bugün deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşılaşacak.

AX Armani Exchange Olimpia Milan-Fenerbahçe Beko maçı, Milano kentinde Mediolanum Forum'da TSİ 22.45'te başlayacak.

Normal sezonda bitime 2 maç kala 23 galibiyetle zirvede yer alan sarı-lacivertliler, İtalya'da rakibini yenmesi durumunda liderliği garantileyecek.

Play-off'a kalma mücadelesi veren AX Armani Exchange Olimpia Milan, haftaya 14 galibiyetle 8. sırada girdi.

SON 9 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı son 9 maçı da kazandı.

İtalyan ekibine 28 Mart 2014'te maç kaybeden sarı-lacivertliler, tam 5 yıldır rakibine mağlup olmuyor.

İki takım arasında daha önce oynanan 13 maçın 10'unu sarı-lacivertli ekip galip bitirdi.

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