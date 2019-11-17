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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.11.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Ölen babasına sözünü tutmak için şampiyonluk istiyor

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Ölen babasına sözünü tutmak için şampiyonluk istiyor

Tekvando şampiyonluğu kazanma sözü verdiği babasını geçen sene kalp krizi nedeniyle kaybeden işitme engelli milli sporcu Sümeyye Menevşe (18), "Babama sözümü tutmak için şampiyonluk istiyorum. Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu" dedi. 

 

İstanbul'da oturan Sümeyye Menevşe'ye, çocukluğunda ilgi duyduğu tekvando sporuna başlamasına, işitme engelinden dolayı ailesi izin vermedi. 4 yıl önce okulunda düzenlenen tekvando kursuna ailesinden izin almadan başvuran Sümeyye Menevşe, antrenmanlara katıldı. Ailesi Sümeyye Menevşe'nin eve tekvando kıyafetiyle gelmesinin ardından kızlarının spora başladığını öğrendi.

BABASINI KALP KRİZİNDEN KAYBETTİ

Tekvando yapmasına karşı çıkan anne ve babasını gösteri yaparak ikna eden Sümeyye Menevşe, antrenmanlara devam etti. Tekvandoda başarılı olmayı hedefleyen Sümeyye Menevşe, 'tekvando şampiyonu olma sözü' verdiği babasını geçen sene kalp krizi nedeniyle kaybetti. Babasına verdiği sözü yerine getirmek için daha hırslanan Sümeyye Menevşe, şampiyonalara hazırlandı.

Bu yıl ilk kez katıldığı Türkiye şampiyonasında ikincilik elde eden Sümeyye Menevşe, gümüş madalya kazanmanın sevincini yaşadı. Antalya'da düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı giyen Sümeyye Menevşe, bronz madalyanın sahibi oldu.

BABAMA VERDİĞİM SÖZÜ UNUTMADIM

Gelecek yıl Yunanistan'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Sümeyye Menevşe, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Küçükken işitme engelli olduğum için ailem tekvando yapmama izin vermiyordu. Şimdi ailem ısrar ediyor dünya şampiyonluğunu kazanmam için. Babama tekvando şampiyonu olma sözü vermiştim. Babama verdiğim sözü unutmadım. Gelecek sene dünya şampiyonası, 2021'de olimpiyat var. Babama sözümü tutmak için şampiyonluk istiyorum. Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu" dedi.

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