Oleksandr Karavayev'den Fenerbahçe itirafı!
Kariyerini Dinamo Kiev'de sürdüren Oleksandr Karavayev, Fenerbahçe hakkında itiraflarda bulundu.
Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Oleksandr Karavayev, Ukrayna basınına konuştu.
27 yaşındaki futbolcu, ''Türkiye'de Fenerbahçe'de oynadığım dönemde çok iyi para kazandım. Fenerbahçe'den kazandığım parayla Kiev'de ev aldım. Ben aslında daha sıradan bir evde yaşayabilirdim ama iyi yaşamak için iyi ev tuttum.'' sözlerini kullandı.
Oleksandr Karavayev, iki sezon önce Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de 6 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist kaydetmişti.
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