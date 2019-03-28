Ole Gunnar Solskjaer ile 3 yıllık anlaşma sağlandı!
Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını resmi internet sitesinden açıkladı.
Jose Mourinho yönetiminde sezona kötü başlayan Manchester United, 19 Aralık 2018'de 45 yaşındaki Norveçli teknik adamı göreve getiren Manchester United, Premier Lig'de 4, Federasyon Kupası'nda 1 olmak üzere 15 günde 5 galibiyete imza atmıştı.
ManU'da rüzgarın terse dönmesinin ardından Solskjaer ile 3 yıllık imza kararı alındı. Manchester United başında şu ana kadar 27 maça çıkan Solskjaer, 27 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Anlaşma sonrası konuşan Solskjaer, 'Geldiğim ilk günden beri bu özel kulüpte kendimi evimde gibi hissettim. Manchester United'ın oyuncusu olmak ve ardından teknik direktör olarak kariyerime başlamak benim için bir onur. Son birkaç ayda harika bir deneyim oldu. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda antrenörlere, oyunculara ve personele teşekkür etmek istiyorum' ifadelerini kullandı.
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